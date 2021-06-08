Apple yeni iOS 15'i tanıttı! iOS 15 ne zaman çıkacak? iOS 15 özellikleri nelerdir?

Kullanıcıların Müzik, film ve ekran paylaşımı yapmalarına imkan tanıtan SharePlay özelliği de FaceTime'a entegre edildi. Kullanıcılar ayrıca FaceTime üzerinden aramadaki kişiler birlikte bir şeyler izleyebilecek ya da dinleyebilecek.

'Notification summary' (Bildirim özeti) ise seçtiğiniz günün herhangi bir saatinde size gönderilen bildirimlerin özetini size sunacak. Ancak bu özellik kişilerden aldığınız bildirimleri içermeyecek.