Vav TV İzle

Apple yeni iOS 15'i tanıttı! iOS 15 ne zaman çıkacak? iOS 15 özellikleri nelerdir?

iOS 15 ne zaman çıkacak? iOS 15 özellikleri nelerdir? Apple'ın düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda merakla beklenen iOS 15 tanıtıldı. Apple'ın görüntülü konuşma platformu Facetime'a Spatial Audio support (Mekansal Ses desteği) getirildi. Ayrıca portre moduna arka planın otomatik olarak blurlanacağı duyuruldu. İşte, iOS 15 hakkında merak edilen bilgiler!

08.06.2021 00:37 - Son Güncelleme: 08.06.2021 00:42
Apple yeni iOS 15'i tanıttı! iOS 15 ne zaman çıkacak? iOS 15 özellikleri nelerdir?

iOS 15 ne zaman çıkacak? iOS 15 özellikleri nelerdir? Apple tarafından tanıtılan ve iPhone kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlanan iOS 15, bünyesinde birçok yenilik barındırıyor. FaceTime'a gelen yenilikler dikkat çekerken, Live Text özelliği ile fotoğraflara metin eklemek daha kolay olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Apple yeni iOS 15'i tanıttı! iOS 15 ne zaman çıkacak? iOS 15 özellikleri nelerdir?

iOS 15 ÖZELLİKLERİ!

Apple'ın görüntülü konuşma platformu Facetime'a Spatial Audio support (Mekansal Ses desteği) getirildi. Ayrıca portre moduna arka planın otomatik olarak blurlanacağı duyuruldu.

Apple yeni iOS 15'i tanıttı! iOS 15 ne zaman çıkacak? iOS 15 özellikleri nelerdir?

FaceTime'a gelen bir başka yenilik ise 'FaceTime bağlantısı' oldu. Bir aramaya katılmak için Android, Windows ve web'de de çalışan bir "FaceTime bağlantısı" oluşturabilirsiniz.

Apple yeni iOS 15'i tanıttı! iOS 15 ne zaman çıkacak? iOS 15 özellikleri nelerdir?

Kullanıcıların Müzik, film ve ekran paylaşımı yapmalarına imkan tanıtan SharePlay özelliği de FaceTime'a entegre edildi. Kullanıcılar ayrıca FaceTime üzerinden aramadaki kişiler birlikte bir şeyler izleyebilecek ya da dinleyebilecek.

'Notification summary' (Bildirim özeti) ise seçtiğiniz günün herhangi bir saatinde size gönderilen bildirimlerin özetini size sunacak. Ancak bu özellik kişilerden aldığınız bildirimleri içermeyecek.

Apple yeni iOS 15'i tanıttı! iOS 15 ne zaman çıkacak? iOS 15 özellikleri nelerdir?

iOS'a entegre edilen 'Live Text' (Canlı Metin) özelliği ise Kamera uygulamasında otomatik olarak Optik karakter tanıma yapabiliyor. Bu özellik sayesinde kamerayı metne doğrulttuğunuzda iPhone'unuz metni düzenleyebileceğiniz bir formata dönüştürüyor.