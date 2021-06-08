Apple yeni iOS 15'i tanıttı! iOS 15 ne zaman çıkacak? iOS 15 özellikleri nelerdir?
iOS 15 ne zaman çıkacak? iOS 15 özellikleri nelerdir? Apple'ın düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda merakla beklenen iOS 15 tanıtıldı. Apple'ın görüntülü konuşma platformu Facetime'a Spatial Audio support (Mekansal Ses desteği) getirildi. Ayrıca portre moduna arka planın otomatik olarak blurlanacağı duyuruldu. İşte, iOS 15 hakkında merak edilen bilgiler!
iOS 15 ne zaman çıkacak? iOS 15 özellikleri nelerdir? Apple tarafından tanıtılan ve iPhone kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlanan iOS 15, bünyesinde birçok yenilik barındırıyor. FaceTime'a gelen yenilikler dikkat çekerken, Live Text özelliği ile fotoğraflara metin eklemek daha kolay olacak.
Kullanıcıların Müzik, film ve ekran paylaşımı yapmalarına imkan tanıtan SharePlay özelliği de FaceTime'a entegre edildi. Kullanıcılar ayrıca FaceTime üzerinden aramadaki kişiler birlikte bir şeyler izleyebilecek ya da dinleyebilecek.
'Notification summary' (Bildirim özeti) ise seçtiğiniz günün herhangi bir saatinde size gönderilen bildirimlerin özetini size sunacak. Ancak bu özellik kişilerden aldığınız bildirimleri içermeyecek.