Gözler oradaydı! Tüm markalar var! Yüzde 50 daha ucuz! iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi! Hem de 12 ay garantili...
Peş peşe açıklandı. Vergi kayıplarını ve güvenlik sorunlarını ortadan kaldıracak süreç Ticaret Bakanlığı tarafından başlatıldı. Yetkilendirilen işletmeler, vatandaştan satın aldıkları cep telefonlarını fabrikadan çıktığı ilk günkü gibi tamir edip sıfırlayarak yani 'yenilenmiş' bir şekilde satışa sunuyorlar. 12 ay garantisi de olan bu cihazların satışı esnasında işletme ile alıcı arasında satış sözleşmesi de imzalanacak. Peki "Yenilenmiş cep telefonu ne demek?" sorusu cep telefonu almayı düşünen teknoloji tutkunlarının en çok merak ettiği hususlar arasında yer alır. Yenilenmiş cep telefonu; farklı nedenlerden dolayı sıfır ambalajından çıkarılan telefonların yazılımsal, donanımsal ve kozmetik olarak yenilenmesinin ardından tekrar satışa sunulması olarak da tanımlanabilir.
09.06.2021 09:24
- Son Güncelleme: 09.06.2021 09:24
Yenilenmiş telefon satışları yetkili işletmeler tarafından yapılmaya başlandı. Sıfır modellerine göre yüzde 50'ye varan avantaj sağlayan bu cihazlar, fabrikadan çıktığı gibi kusursuz bir şekilde sunuluyor. Garantisi ise 1 yıl.
HEPSİ 'BEYAZ LİSTEDE'
En önemlisi de telefonu satın alırken cihazın daha önce hırsızlık, terör gibi olaylara karışmadığına emin olunması. Çünkü bu merkezler telefonu almadan önce 'Beyaz Liste' adı verilen güvenlik sisteminden telefonun temiz olup olmadığını sorguluyorlar.
Yani beyaz listede olmayan hiçbir cihaza işlem yapmıyorlar. Ayrıca telefonalınırken, satış tarihinden önceki sorumluluğun satıcıya ait olduğunu belirten ıslak imzalı taahhüt de alıyorlar.
TAKSİT UYGULANMIYOR
Artan döviz kuru ve pandemi sürecinde dünyada yaşanan çip sıkıntısı nedeniyle son dönemlerde telefon fiyatlarında yüzde 10'un üzerinde artış yaşanmıştı.
Yenilenmiş cep telefonları sıfır modellerine göre yüzde 50'ye varan bir fiyat avantajı sunuyor. Ancak bu cihazlara taksit yapılmıyor.