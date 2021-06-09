Gözler oradaydı! Tüm markalar var! Yüzde 50 daha ucuz! iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi! Hem de 12 ay garantili...

Peş peşe açıklandı. Vergi kayıplarını ve güvenlik sorunlarını ortadan kaldıracak süreç Ticaret Bakanlığı tarafından başlatıldı. Yetkilendirilen işletmeler, vatandaştan satın aldıkları cep telefonlarını fabrikadan çıktığı ilk günkü gibi tamir edip sıfırlayarak yani 'yenilenmiş' bir şekilde satışa sunuyorlar. 12 ay garantisi de olan bu cihazların satışı esnasında işletme ile alıcı arasında satış sözleşmesi de imzalanacak. Peki "Yenilenmiş cep telefonu ne demek?" sorusu cep telefonu almayı düşünen teknoloji tutkunlarının en çok merak ettiği hususlar arasında yer alır. Yenilenmiş cep telefonu; farklı nedenlerden dolayı sıfır ambalajından çıkarılan telefonların yazılımsal, donanımsal ve kozmetik olarak yenilenmesinin ardından tekrar satışa sunulması olarak da tanımlanabilir.

09.06.2021 09:24 - Son Güncelleme: 09.06.2021 09:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





