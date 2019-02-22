SPK yurt dışından yönetilen forex sitelerinin kapatılmasını istedi
Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye'de bulunan yatırımcılara hizmet veren yurt dışı yönetimli forex sitelerinin kapatılması için hukuki işlem başlatmaya karar verdi. İşte kapatılacak forex siteleri...
Ülkemizde Forex piyasasında işlem yapmanın kurallarını Sermaye Piyasası Kurulu 2017 yılında değiştirmişti.
Forex piyasasında kazançların çok düşük, kayıpların ise çok büyük olmasından dolayı kaldıraç oranı 1:100'den 1:10'a indirilmişti. Ayrıca Forex işlemi yapmak isteyenlerin hesaplarında minimum 50 bin lira ya da karşılığı olacak döviz bulundurması gerekiyor.
Sermaye Piyasası Kurulu ise haftalık bülteninde, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.