SPK yurt dışından yönetilen forex sitelerinin kapatılmasını istedi

Ülkemizde Forex piyasasında işlem yapmanın kurallarını Sermaye Piyasası Kurulu 2017 yılında değiştirmişti.



Forex piyasasında kazançların çok düşük, kayıpların ise çok büyük olmasından dolayı kaldıraç oranı 1:100'den 1:10'a indirilmişti. Ayrıca Forex işlemi yapmak isteyenlerin hesaplarında minimum 50 bin lira ya da karşılığı olacak döviz bulundurması gerekiyor.