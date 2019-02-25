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Milli piyade tüfeği MPT-76 yeni imzalar atıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan önemli bir duyuru geldi. Yapılan açıklamada, 50 bini aşkın 'MPT-76' için sözleşme imzalandığı duyuruldu...

25.02.2019 09:53 - Son Güncelleme: 25.02.2019 10:02
Milli piyade tüfeği MPT-76 yeni imzalar atıldı

Yerli ve milli imkanlarla üretilerek güvenlik güçlerinin hizmetine sunulan Milli Piyade Tüfeği MPT-76 asker ve polisin gücüne güç katmaya devam ediyor. NATO testlerini başarıyla geçen MPT-76, için yeni bir sözleşme imzalandı.

Milli piyade tüfeği MPT-76 yeni imzalar atıldı

SSB, Twitter hesabından "50.000'i aşkın ilave MPT-76, piyade tüfeği sözleşmeye bağlandı." açıklamasıyla sözleşmeyi duyurdu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, paylaşımı alıntılayarak "MPT-76'ya ek olarak farklı sınıf ve özelliklerdeki tüfekler yönelik çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Milli piyade tüfeği MPT-76 yeni imzalar atıldı

'MPT-76' NEDİR?
Türk mühendis ve işçisinin birlikte gerçekleştirdiği ilk proje olan "Milli Piyade Tüfeği Projesi"nin hazırlık çalışmaları 2014'te tamamlandı. Testlerin ardından silahın seri üretimine 2016 yılında başlandı.

Milli piyade tüfeği MPT-76 yeni imzalar atıldı

NATO standartları kapsamında soğuk, sıcak, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış ortamlarda 42 testi hatasız geçen MPT-76, eksi 40 ve 65 derecede, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz olarak çalışarak başarısını kanıtladı.

Milli piyade tüfeği MPT-76 yeni imzalar atıldı

Türkiye'nin gururu haline gelen ve "G-3 gibi etkili, kalaşnikof gibi güvenilir, M-16 gibi pratik" olarak tanımlanan tüfeğin testleri sırasında 1 milyon 100 bin civarında mermi kullanıldı.

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