Milli piyade tüfeği MPT-76 yeni imzalar atıldı
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan önemli bir duyuru geldi. Yapılan açıklamada, 50 bini aşkın 'MPT-76' için sözleşme imzalandığı duyuruldu...
25.02.2019 09:53
- Son Güncelleme: 25.02.2019 10:02
SSB, Twitter hesabından "50.000'i aşkın ilave MPT-76, piyade tüfeği sözleşmeye bağlandı." açıklamasıyla sözleşmeyi duyurdu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, paylaşımı alıntılayarak "MPT-76'ya ek olarak farklı sınıf ve özelliklerdeki tüfekler yönelik çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.
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