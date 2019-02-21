Samsung S10, S10Plus, S10e ve Fold'u tanıttı! İşte Galaxy serisinin Türkiye fiyatı ve özellikleri
Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni çıkaracağı Galaxy Fold, Galaxy S10, S10 Plus, S10e'yi San Fransisco'da düzenlenen bir etkinlikte tanıttı. Samsung Galaxy 10, 10 plus ve 10e'nin yanı sıra teknoloji meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Samsung Galaxy Fold da tanıtımda kendine yer buldu. Ayrıca Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10e ve Fold'un Türkiye fiyatları da belli oldu. İşte Samsung Galaxy serisinin yeni telefonlarının özellikleri ve fiyatları.
21.02.2019 10:27
- Son Güncelleme: 21.02.2019 10:32
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