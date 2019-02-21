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Samsung S10, S10Plus, S10e ve Fold'u tanıttı! İşte Galaxy serisinin Türkiye fiyatı ve özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni çıkaracağı Galaxy Fold, Galaxy S10, S10 Plus, S10e'yi San Fransisco'da düzenlenen bir etkinlikte tanıttı. Samsung Galaxy 10, 10 plus ve 10e'nin yanı sıra teknoloji meraklılarının sabırsızlıkla beklediği Samsung Galaxy Fold da tanıtımda kendine yer buldu. Ayrıca Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10e ve Fold'un Türkiye fiyatları da belli oldu. İşte Samsung Galaxy serisinin yeni telefonlarının özellikleri ve fiyatları.

21.02.2019 10:27 - Son Güncelleme: 21.02.2019 10:32
Samsung S10, S10Plus, S10e ve Fold'u tanıttı! İşte Galaxy serisinin Türkiye fiyatı ve özellikleri

Samsung Galaxy Fold, Galaxy S10, S10Plus ve S10e modellerini San Francisco'da düzenlenen bir etkinlikle tanıttı.

Samsung S10, S10Plus, S10e ve Fold'u tanıttı! İşte Galaxy serisinin Türkiye fiyatı ve özellikleri

Galaxy Fold (Galaxy F) isimyle satışa sunulan katlanabilir cihaz, 4.58 inç boyuta sahip ancak açıldığında 7.3 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor.

Samsung S10, S10Plus, S10e ve Fold'u tanıttı! İşte Galaxy serisinin Türkiye fiyatı ve özellikleri

Cihaz 7nm işlemci ve 12GB RAM'e sahip. Arka yüzde üç kamera, iç tarafta iki, önde bir kamera var. Toplam altı kamera.

Samsung S10, S10Plus, S10e ve Fold'u tanıttı! İşte Galaxy serisinin Türkiye fiyatı ve özellikleri

YouTube, WhatsApp, ve Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz.

Samsung S10, S10Plus, S10e ve Fold'u tanıttı! İşte Galaxy serisinin Türkiye fiyatı ve özellikleri

Katlanan Galaxy Fold, Cosmos Black, Space Silver, Martian Green ve Astral Blue renk seçenekleriyle gelecek.

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