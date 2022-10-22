Şarjınız hemen bitiyorsa telefonunuzdan bu uygulamaları silin! Sizden habersiz şarjı yiyip bitiriyor! Bundan sonra 3 gün dayanacak...

FACEBOOK VE MESSENGER UYGULAMALARI



Facebook size daha iyi hizmet sunmak adına, ana sayfasını güncel tutmak, sizin için gönderileri derlemek gibi görevlere sahip. Bu yüzden arkada bir yandan çalışmaya devam ediyor. Messenger da aynı şekilde, arka planda size gelen mesajların bildirimlerini yollamak için görev yapıyor.