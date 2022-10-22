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Haberler Teknoloji Şarjınız hemen bitiyorsa telefonunuzdan bu uygulamaları silin! Sizden habersiz şarjı yiyip bitiriyor! Bundan sonra 3 gün dayanacak...

Şarjınız hemen bitiyorsa telefonunuzdan bu uygulamaları silin! Sizden habersiz şarjı yiyip bitiriyor! Bundan sonra 3 gün dayanacak...

Akıllı teelfonlarda en çok yaşanan sorunalrdan biri de şarjın çabuk bitmesi oluyor. Sebebi ortaya çıktı. Meğer indirdiğiniz bu uygulamalar sizden habersiz arka planda çalışarak pil gücünü yiyip bitiriyormuş. Bu uygulamaları silerek siz de enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. 3 gün kapanmadan dayanan telefonunuz sizi şoke edecek. İşte o şarj düşmanı uygulamalar...

takvim.com.tr
22.10.2022 17:18 - Son Güncelleme: 22.10.2022 17:18
Şarjınız hemen bitiyorsa telefonunuzdan bu uygulamaları silin! Sizden habersiz şarjı yiyip bitiriyor! Bundan sonra 3 gün dayanacak...

İşte şarjınızı hemen bitiren o uygulamalar...

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Şarjınız hemen bitiyorsa telefonunuzdan bu uygulamaları silin! Sizden habersiz şarjı yiyip bitiriyor! Bundan sonra 3 gün dayanacak...

SNAPCHAT

Arka planda çalışmaya devam eden Snapchat, telefonu oldukça yoran bir sisteme sahip.

Şarjınız hemen bitiyorsa telefonunuzdan bu uygulamaları silin! Sizden habersiz şarjı yiyip bitiriyor! Bundan sonra 3 gün dayanacak...

NETFLİX

Netflix uygulaması hem kullanırken hem de arka planda çalışırken bataryanızı adeta sömürüyor.

Şarjınız hemen bitiyorsa telefonunuzdan bu uygulamaları silin! Sizden habersiz şarjı yiyip bitiriyor! Bundan sonra 3 gün dayanacak...

FACEBOOK VE MESSENGER UYGULAMALARI

Facebook size daha iyi hizmet sunmak adına, ana sayfasını güncel tutmak, sizin için gönderileri derlemek gibi görevlere sahip. Bu yüzden arkada bir yandan çalışmaya devam ediyor. Messenger da aynı şekilde, arka planda size gelen mesajların bildirimlerini yollamak için görev yapıyor.

Şarjınız hemen bitiyorsa telefonunuzdan bu uygulamaları silin! Sizden habersiz şarjı yiyip bitiriyor! Bundan sonra 3 gün dayanacak...

GOOGLE MAPS

Google Maps diğerlerinden konum bilgisi ile çalıştığı için arka planda çalışmayı sürdürüyor.

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