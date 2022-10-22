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Haberler Teknoloji Whatsapp'ın bu hilesi ilişkileri, evlilikleri bitiriyor! Artık telefona bakmadan mesajlar kabak gibi görülüyor!

Whatsapp'ın bu hilesi ilişkileri, evlilikleri bitiriyor! Artık telefona bakmadan mesajlar kabak gibi görülüyor!

Günlük işlerin hallolmasında kullanıcıların hizmetinde olan program yararlı bulunduğu kadar zararları da vardır. Faydaları saymakla bitmeyen programın zararlarına bakalım. Whatsapp şahsi verilerin korunması adımında kullanıcılar bağlamında güvensiz bulunmaktadır. Bunun nedeni geride bıraktığımız sene ansızın gelen kullanıcı sözleşmesidir. Bu sözleşmeyi fark etmeden bir çok kullanıcı onaylamıştır.

takvim.com.tr
22.10.2022 09:06 - Son Güncelleme: 22.10.2022 09:06
Whatsapp’ın bu hilesi ilişkileri, evlilikleri bitiriyor! Artık telefona bakmadan mesajlar kabak gibi görülüyor!

Whatsapp kullanırken basit bir telefon ayarı yaparak mesajlar gönderilen mesaj okunsa bile okunmadı olarak görülebiliyor. Eşlerin arasını bozacak bu hal nasıl gerçekleşiyor inceleyelim.

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Whatsapp’ın bu hilesi ilişkileri, evlilikleri bitiriyor! Artık telefona bakmadan mesajlar kabak gibi görülüyor!

Akıllı telefonlarda yapılacak kısacık bir ayarla bu özellikten faydalanmak mümkündür. Bu prosedür tam olarak gelen mesajı görmeyi sağlar. Gördüğünüzün bilgi kapasitesi karşı tarafa gitmez.

Whatsapp’ın bu hilesi ilişkileri, evlilikleri bitiriyor! Artık telefona bakmadan mesajlar kabak gibi görülüyor!

Günlük hayatın sürati ile birtakım mesajlara daha sonra yanıt vermek isteyebiliriz. Mesaj gördüğünüz vakit karşı yönü yanıtsız bırakmak ayıp olarak görülmektedir.

Whatsapp’ın bu hilesi ilişkileri, evlilikleri bitiriyor! Artık telefona bakmadan mesajlar kabak gibi görülüyor!

Kafa karıştırıcı bu ikilemden kurtulmanın bir yolu vardır. Telefonun kilit ekranında görülen mesajın karşı tarafa görüldüğü bilgisi gitmez.

Whatsapp’ın bu hilesi ilişkileri, evlilikleri bitiriyor! Artık telefona bakmadan mesajlar kabak gibi görülüyor!

Telefonun ayarlarına gelerek gizlilik seçeneğine girin. Gizlilik seçeneğinde kilit ekranı tercihlerine girin.

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