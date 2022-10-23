Duru Özer Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları'nda birinci oldu
İlk kez yüz yüze formatta Türkiye'de düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı, büyük bir zaferle taçlandı. Türk milli takımında yer alan 11'nci sınıf öğrencisi Duru Özer, olimpiyatta en yüksek puanı alarak birinciliğe ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu. TÜBİTAK ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen olimpiyat Avrupa'nın sınırlarını aştı. Japonya'dan ABD'ye 45 ülkeden 164 kız öğrenci madalya için mücadele etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, olimpiyatın final gününde Duru Özer'e altın madalyasını verdi. Bilim ve teknolojiye yatırım yapmayı sürdüreceklerini kaydeden Bakan Varank, "Biz bu alanlara yatırım yaptıkça genç arkadaşlarımız da bizi gururlandırmaya devam edecek." dedi. Altın madalyalı öğrenci Duru Özer de Türkiye'nin organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı gurur duyduğunu ifade ederek bilgisayar mühendisi olmayı istediğini söyledi.
GEÇEN SENE BAŞLADI
Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı (The European Girls' Olympiad in Informatics –EGOI) kız öğrencilerin bilgisayar dalına olan ilgilerini artırmak amacıyla 2021 yılında düzenlenmeye başlandı. İlki geçen sene İsviçre'de online olarak yapılan olimpiyata 43 ülkeden 157 öğrenci katıldı ve Türk milli takımı bir bronz madalya kazandı.
ZORLU ALGORİTMİK PROBLEMLER
EGOI, ilk kez bu sene yüz yüze formatta Türkiye'de organize edildi. 16 Ekim'de Antalya'da başlayan EGOI'de 29'u Avrupa kıtasında bulunan 45 ülkeden 164 kız öğrenci yarıştı. Olimpiyat katılımcıların zorlu algoritmik problemleri çözmeye çalıştığı iki yarışma gününden oluştu. Her katılımcı ülke, ortaokul ya da lise öğrenimi gören en fazla 4 kız öğrenciden oluşan bir gruplarla olimpiyata katıldı.
TÜRKİYE'YE BİR ALTIN BİR BRONZ
Bu sene olimpiyata katılan Türk milli takımı, TÜBİTAK BİDEB tarafından yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında 81 ilde yapılan birinci aşama sınavı sonuçlarına göre başlayan eğitimler ve takım belirleme sınavı sonrası 8 öğrenciden oluştu. Duru Özer, puan sıralamasında birinci olarak altın madalya kazandı. Bergüzar Yürüm de bronz madalyanın sahibi oldu.
FİZİKİ OLARAK GERÇEKLEŞTİREN İLK ÜLKE
Bakan Varank, yaptığı değerlendirmede Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları fiziki olarak ilk gerçekleştiren ülkenin Türkiye olduğunu ifade ederek "Böyle güzel ve özellikle de kızlara dönük bir organizasyona ev sahipliği yapmış olmaktan çok memnuniyet duyduk." dedi.
BİRİNCİ OLDU
Bilim olimpiyatlarının organizasyonu ve sorumluluğunun TÜBİTAK'ta olduğunu ifade eden Varank, "Türkiye'nin her tarafından başarılı öğrencilerimizi farklı kategorilerdeki olimpiyatlara hazırlıyoruz, daha sonra bu genç arkadaşlarımız ülkelerini temsil ediyorlar. İşte burada da Duru arkadaşımız yarıştı ve en yüksek puanı alarak resmi katılımcılar içinde birinci oldu. Hem böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan hem de altın madalya almaktan gerçekten çok mutluyuz." diye konuştu.
ÖZELLİKLE KIZLAR BU ALANLARDA ÇALIŞMALI
Varank, bilim ve teknolojinin geleceği şekillendiren alanlar olduğunun altını çizerek "Bu alanlarda bütün genç kardeşlerimizin çalışmasını, başarılı olmasını istiyoruz ama özellikle kızların bu alanlara daha fazla ihtimam göstermesi, bu alanlarda daha çok çalışması için de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı olarak planladığımız farklı program ve projelerimiz var." dedi.
SON SÜRAT DEVAM
Bu alanlara yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Varank, "Biz bu alanlara yatırım yaptıkça genç arkadaşlarımız da bizi gururlandırmaya devam edecek. Biz çok mutluyuz, inşallah seneye daha fazla madalya alırız. Böyle güzel bir organizasyona Türkiye ev sahipliği yaptı, çalışmalarımız son sürat devam edecek." diye konuştu.
MATEMATİK OLİMPİYATINA DAVET
TÜBİTAK Başkanı Mandal da yarışmacılara seslendiği konuşmasında olimpiyata ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Umarım hepiniz burada keyifli zaman geçirmiyorsunuzdur ve evinize güzel anılarla dönersiniz. Bu olimpiyatların ikincisi olmasına rağmen burada 45 ülkeden 164 kız öğrenciyi toplamayı başardık. Bu vesileyle sizleri 2023 yılında ev sahipliği yapacağımız Balkan Matematik Olimpiyatına da davet etmek istiyorum." dedi.
BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYORUM
Olimpiyatta en yüksek puanla altın madalyanın sahibi olan Duru Özer, 17 yaşında olduğunu ve Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi'nde 11'e gittiğini söyledi. Özer, matematiğe ve bilgisayara ortaokuldan beri ilgi duyduğunu anlatarak "Özellikle lisenin başından beri bu ilgimi daha çok yoğunlaştırmaya başladım. 9'uncu sınıfta olimpiyata katıldım, Birinci aşamayı geçtim ve şimdi buradayım. Tüm ülkelerden çok iyi insanlar yarıştı. Gelecekte bilgisayar mühendisi olmayı düşünüyorum." dedi.
KIZLARIN DESTEKLENMESİ ÖNEMLİ
Türkiye'nin organizasyona ev sahipliği yapmasıyla ilgili bir soru üzerine Özer, "Gurur duyuyorum bununla çünkü Türkiye'de bu alanda daha çok insana ihtiyacımız var, bilgisayar alanı biraz daha arka planda kalıyor diğer olimpiyatlara göre. O yüzden daha çok katılımcı olması açısından çok iyi bir şey bence ve kızların desteklenmesi de önemli." diye konuştu.
MÜHENDİSLİK VEYA TEMEL BİLİMLER
Bronz madalyalı Bergüzar Yürüm de 16 yaşında olduğunu, Kayseri Fen Lisesi'nde okuduğunu kaydederek "Yarışma biraz stresliydi benim için, birkaç soruyu kaçırdım ama güzel geçti. Ortaokulda bir kursumuz vardı bilgisayara ilgim başlamıştı ama üzerine gitmemiştim. Lisede olimpiyatlara ilgim başladı. Kariyer planımda da bilgisayar alanında ilerlemek var, mühendislik olabilir, temel bilim olabilir." dedi.
ZEYBEK VE HORON GÖSTERİSİ
16 Ekim'de Antalya'da başlayan Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı, Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen madalya töreni ile sona erdi. Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve uluslararası düzeyde çok sayıda davetli katıldı. Törende zeybek ve horon gösterisi yabancı öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.
MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU
Olimpiyatta Türkiye'nin dışında Ukrayna (3), Gürcistan, Slovakya, Fransa, Singapur, Estonya, ABD ve Polonya'dan katılan öğrenciler toplamda 10 altın madalya elde etti. Farklı ülkelerden 33 gümüş ve 32 bronz madalya da sahiplerini buldu. Bakan Varank ile birlikte Antalya Valisi Yazıcı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir, TÜBİTAK Başkanı Mandal ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, kız öğrencilere madalyalarını verdi.