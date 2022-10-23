Duru Özer Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları’nda birinci oldu

BİRİNCİ OLDU

Bilim olimpiyatlarının organizasyonu ve sorumluluğunun TÜBİTAK'ta olduğunu ifade eden Varank, "Türkiye'nin her tarafından başarılı öğrencilerimizi farklı kategorilerdeki olimpiyatlara hazırlıyoruz, daha sonra bu genç arkadaşlarımız ülkelerini temsil ediyorlar. İşte burada da Duru arkadaşımız yarıştı ve en yüksek puanı alarak resmi katılımcılar içinde birinci oldu. Hem böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan hem de altın madalya almaktan gerçekten çok mutluyuz." diye konuştu.

ÖZELLİKLE KIZLAR BU ALANLARDA ÇALIŞMALI

Varank, bilim ve teknolojinin geleceği şekillendiren alanlar olduğunun altını çizerek "Bu alanlarda bütün genç kardeşlerimizin çalışmasını, başarılı olmasını istiyoruz ama özellikle kızların bu alanlara daha fazla ihtimam göstermesi, bu alanlarda daha çok çalışması için de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı olarak planladığımız farklı program ve projelerimiz var." dedi.

SON SÜRAT DEVAM

Bu alanlara yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Varank, "Biz bu alanlara yatırım yaptıkça genç arkadaşlarımız da bizi gururlandırmaya devam edecek. Biz çok mutluyuz, inşallah seneye daha fazla madalya alırız. Böyle güzel bir organizasyona Türkiye ev sahipliği yaptı, çalışmalarımız son sürat devam edecek." diye konuştu.