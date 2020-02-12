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Samsung Galaxy Z Flip görücüye çıktı! İşte Samsung Galaxy Z Flip fiyatı ve özellikleri

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarında olan Samsung, yeni katlanabilir ekranlı cep telefonu modeli Galaxy Z Flip'i tanıttı. Daha önce Galaxy Fold ile katlanabilir ekranlı telefon pazarına giriş yapan Samsung, kısa bir süre sonra bu telefonları geri toplamış ve satıştan çekmişti. Şimdi ise bu pazara çok daha iddialı bir şekilde girdi. İşte Samsung Galaxy Z Flip'in özellikleri ve fiyatı...

12.02.2020 09:02 - Son Güncelleme: 12.02.2020 09:02
Samsung Galaxy Z Flip görücüye çıktı! İşte Samsung Galaxy Z Flip fiyatı ve özellikleri

Büyük yankı uyandıran dikey katlanabilir telefon modeli Samsung Galaxy Z Flip, resmen tanıtıldı.

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Samsung Galaxy Z Flip görücüye çıktı! İşte Samsung Galaxy Z Flip fiyatı ve özellikleri

Güney Koreli Samsung, ikinci katlanabilir ekranlı modeli Galaxy Z Flip ile gövde gösterisi yaptı.

Samsung Galaxy Z Flip görücüye çıktı! İşte Samsung Galaxy Z Flip fiyatı ve özellikleri

Galaxy Z Flip'in özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy Z Flip görücüye çıktı! İşte Samsung Galaxy Z Flip fiyatı ve özellikleri

Açıldığında 167.9 x 73.6 x 7.2 mm boyutlarına ulaşan telefon, katlandığında ise 87.4 x 73.6 x 17.3 mm boyutlarına düşüyor.

Samsung Galaxy Z Flip görücüye çıktı! İşte Samsung Galaxy Z Flip fiyatı ve özellikleri

Galaxy Z Flip gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 855 Plus yonga setinden alıyor

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