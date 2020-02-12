Samsung Galaxy Z Flip görücüye çıktı! İşte Samsung Galaxy Z Flip fiyatı ve özellikleri

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarında olan Samsung, yeni katlanabilir ekranlı cep telefonu modeli Galaxy Z Flip'i tanıttı. Daha önce Galaxy Fold ile katlanabilir ekranlı telefon pazarına giriş yapan Samsung, kısa bir süre sonra bu telefonları geri toplamış ve satıştan çekmişti. Şimdi ise bu pazara çok daha iddialı bir şekilde girdi. İşte Samsung Galaxy Z Flip'in özellikleri ve fiyatı...

12.02.2020 09:02 - Son Güncelleme: 12.02.2020 09:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





