Son dakika: Bakan Akar ve Varank ile MİT Başkanı Fidan TÜBİTAK'ı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Gebze'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni (MAM) ziyaret etti. Akar ve Fidan, Bakan Varank ile birlikte milli mobil lazer savunma sistemi ARMOL'u test etti ve zırhlı araca entegre edilen lazer silahıyla 500 metre uzaklıktaki hareketli çelik hedef başarıyla imha edildi.
10.02.2020 11:22
- Son Güncelleme: 10.02.2020 11:29
Ziyaret kapsamında, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinin (BİLGEM) Anten Test ve Araştırma Merkezi (ATAM), Yarı İletken Teknlojileri Laboratuvarı (YİTAL), Tümdevre Tasarım ve Eğitim Laboratuvarı (TÜTEL), Kripto Sistemleri Laboratuvarı ve TÜBİTAK MAM'ın, dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu Yüksek Sıcaklık Mükemmeliyet Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.
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