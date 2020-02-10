Son dakika: Bakan Akar ve Varank ile MİT Başkanı Fidan TÜBİTAK'ı ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, bakanlığın ilgili kuruluşu TÜBİTAK'ın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan kampüsünde projeler ve Ar-Ge çalışmalarını incelendi.