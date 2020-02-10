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Son dakika: Bakan Akar ve Varank ile MİT Başkanı Fidan TÜBİTAK'ı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Gebze'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni (MAM) ziyaret etti. Akar ve Fidan, Bakan Varank ile birlikte milli mobil lazer savunma sistemi ARMOL'u test etti ve zırhlı araca entegre edilen lazer silahıyla 500 metre uzaklıktaki hareketli çelik hedef başarıyla imha edildi.

10.02.2020 11:22 - Son Güncelleme: 10.02.2020 11:29
Son dakika: Bakan Akar ve Varank ile MİT Başkanı Fidan TÜBİTAK'ı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Gebze'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni (MAM) ziyaret etti.

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Son dakika: Bakan Akar ve Varank ile MİT Başkanı Fidan TÜBİTAK'ı ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, bakanlığın ilgili kuruluşu TÜBİTAK'ın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan kampüsünde projeler ve Ar-Ge çalışmalarını incelendi.

Son dakika: Bakan Akar ve Varank ile MİT Başkanı Fidan TÜBİTAK'ı ziyaret etti

Bakan Varank'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve enstitü müdürleri, yapılan çalışmalar ve projelere ilişkin bilgi verdi.

Son dakika: Bakan Akar ve Varank ile MİT Başkanı Fidan TÜBİTAK'ı ziyaret etti

Ziyaret kapsamında, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinin (BİLGEM) Anten Test ve Araştırma Merkezi (ATAM), Yarı İletken Teknlojileri Laboratuvarı (YİTAL), Tümdevre Tasarım ve Eğitim Laboratuvarı (TÜTEL), Kripto Sistemleri Laboratuvarı ve TÜBİTAK MAM'ın, dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu Yüksek Sıcaklık Mükemmeliyet Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Son dakika: Bakan Akar ve Varank ile MİT Başkanı Fidan TÜBİTAK'ı ziyaret etti

MİLLİ LAZER SİSTEMİ TEST EDİLDİ
Bakanlar ve Fidan, kampüs içinde yer alan TÜBİTAK BİLGEM'in geliştirdiği milli lazer sistemi ve Türkiye'nin ilk Lazer Test Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

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