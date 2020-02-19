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Gmail kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor! Yarından itibaren Google...

Dünyanın en çok kullanılan e-posta servislerinden olan Gmail'e yarından itibaren bir dizi yenilik geliyor. Google tarafından büyük bir güncelleme alacak olan Gmail'in tasarımı ve görünümü baştan sona değişecek. İşte Gmail'de olacak değişiklikler...

19.02.2020 09:24 - Son Güncelleme: 19.02.2020 09:24
Gmail kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor! Yarından itibaren Google...

Dünyanın en popüler e-posta servislerinden biri olan Gmail'i kullanan herkes için önemli bir tarih açıklandı: 20 Şubat... Peki bu tarihte ne olacak?

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Gmail kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor! Yarından itibaren Google...

Gmail uzun bir aradan sonra kapsamlı bir güncelleme alıyor. Tasarımı değişiyor, görüntüsü çok daha farklı bir Gmail geliyor. Bu güncelleme ile birlikte önemli değişiklikler kullanıcıları bekliyor.

Gmail kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor! Yarından itibaren Google...

Birden fazla mail hesabını Gmail üzerinden kullanan herkes, bir seferde daha fazla sayıda önemli e-posta görebiliyordu. Ana ekranı ikiye bölen bu özellik yeni güncelleme ile tarihe karışacak.

Gmail kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor! Yarından itibaren Google...

Önizleme kısmını kaldırmaya hazırlanan dünya devi, çok sayıda gelen kutusuna tek bir araç çubuğu ile erişimi mümkün hale getirecek.

Gmail kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor! Yarından itibaren Google...

Popüler e-posta uygulamasına gelecek güncelleme ile birlikte aynı zamanda birden fazla gelen kutusu için yeni yapılandırma alternatifleri de ortaya çıkacak. Bu yapılandırma seçenekleri Ayarlar altında Gelişmiş > Gelen Kutusu içinde bulunacak.

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