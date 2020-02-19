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Gmail kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor! Yarından itibaren Google...

Dünyanın en çok kullanılan e-posta servislerinden olan Gmail'e yarından itibaren bir dizi yenilik geliyor. Google tarafından büyük bir güncelleme alacak olan Gmail'in tasarımı ve görünümü baştan sona değişecek. İşte Gmail'de olacak değişiklikler...

19.02.2020 09:24 - Son Güncelleme: 19.02.2020 09:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





