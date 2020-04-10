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Popüler uygulama Zoom yasaklandı! Güvenlik skandallarının ardı arkası kesilmemişti

Özellikle koronavirüs salgını sonrası kullanıcılar arasında giderek popülerleşen ve büyük ilgi gören iletişim uygulaması Zoom'da yaşanan güvenlik skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Bir ülkeden daha Zoom'a yasak geldi.

10.04.2020 15:07 - Son Güncelleme: 10.04.2020 15:44
Popüler uygulama Zoom yasaklandı! Güvenlik skandallarının ardı arkası kesilmemişti

Singapur'da, çevrim içi eğitimde faydalanılan video konferans uygulaması Zoom'un kullanımı, bilgisayar korsanlarının bir derse siber saldırı düzenlemesi sonrası durduruldu.

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Popüler uygulama Zoom yasaklandı! Güvenlik skandallarının ardı arkası kesilmemişti

Bilgisayar korsanlarının "Zoombombing" adını verdiği saldırılar, Kovid-19 salgını sebebiyle çevrim içi platformlar üzerinden yapılan toplantı, ders ve çeşitli görüşmelerin yaygınlaşması sonrası arttı.

Popüler uygulama Zoom yasaklandı! Güvenlik skandallarının ardı arkası kesilmemişti

Diğer yandan güvenlik açığı nedeniyle görüşmelerin ve ses kayıtlarının başkalarınca ele geçirilebildiği ortaya çıkınca New York'ta da 1 milyonu aşkın öğrencinin kullanacağı Zoom'un kullanımı yasaklandı.

Popüler uygulama Zoom yasaklandı! Güvenlik skandallarının ardı arkası kesilmemişti

Şimdi ise Zoom bir dava ile gündemde. Zoom şirketinin hissedarlarından birisi olan Michael Drieu dolandırıcılık suçlaması ile şirkete dava açtı. Dava dosyasında uygulamanın uçtan uca şifreleme eksikliğinin, izinsiz veri paylaşımının ve belirli açıkların hissedarlar ile paylaşılmaması, üzerine bir de dolandırıcılık olaylarına alet olması suçlamaları yapılmış.

Popüler uygulama Zoom yasaklandı! Güvenlik skandallarının ardı arkası kesilmemişti

Milyonlarca bilgisayara ve telefona yüklenen Zoom uygulaması gerçekten de güvenilir mi? Peki herkes neden bu uygulamayı indiriyor? Siz onu kullanırken arka planda neler oluyor? Uygulama nasıl kullanılıyor? İşte dünyayı kasıp vuran uygulamanın perde arkası...

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