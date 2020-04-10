Popüler uygulama Zoom yasaklandı! Güvenlik skandallarının ardı arkası kesilmemişti
Özellikle koronavirüs salgını sonrası kullanıcılar arasında giderek popülerleşen ve büyük ilgi gören iletişim uygulaması Zoom'da yaşanan güvenlik skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Bir ülkeden daha Zoom'a yasak geldi.
10.04.2020 15:07
- Son Güncelleme: 10.04.2020 15:44
Şimdi ise Zoom bir dava ile gündemde. Zoom şirketinin hissedarlarından birisi olan Michael Drieu dolandırıcılık suçlaması ile şirkete dava açtı. Dava dosyasında uygulamanın uçtan uca şifreleme eksikliğinin, izinsiz veri paylaşımının ve belirli açıkların hissedarlar ile paylaşılmaması, üzerine bir de dolandırıcılık olaylarına alet olması suçlamaları yapılmış.
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