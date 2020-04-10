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Milyonlar bekliyordu! WhatsApp'tan yeni özellik! Fotoğraf ve video gönderen herkes...

WhatsApp, kullanıcılarının sevineceği çok önemli özellikleri sunmaya hazırlanıyor. WhatsApp'ta yazışırken fotoğraf ve video yollayanlar bakın artık ne yapacak... Koronavirüsten dolayı güvenlik bazında pek çok yenilik getiren WhatsApp, bu kez uzun zamandır beklenen özellikleri yayına vermek üzere.
Bir süredir WhatsApp iOS beta uygulamasında yer alan Gelişmiş Arama Modu artık WhatsApp Android uygulamasının beta sürümünde de kendisine yer buldu. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.


10.04.2020 17:07 - Son Güncelleme: 10.04.2020 17:07
Milyonlar bekliyordu! WhatsApp'tan yeni özellik! Fotoğraf ve video gönderen herkes...

Koronavirüsten dolayı güvenlik bazında pek çok yenilik getiren WhatsApp, bu kez uzun zamandır beklenen özellikleri yayına vermek üzere.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonlar bekliyordu! WhatsApp'tan yeni özellik! Fotoğraf ve video gönderen herkes...

Bir süredir WhatsApp iOS beta uygulamasında yer alan Gelişmiş Arama Modu artık WhatsApp Android uygulamasının beta sürümünde de kendisine yer buldu.

Milyonlar bekliyordu! WhatsApp'tan yeni özellik! Fotoğraf ve video gönderen herkes...

Gelişmiş Arama Modu sayesinde kullanıcılar sadece metinleri değil fotoğrafları, sesleri, videoları, GIF dosyalarını, dökümanları ve linkleri daha kolay filtreleyebiliyor. Böylece istediği içeriğe daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.

Milyonlar bekliyordu! WhatsApp'tan yeni özellik! Fotoğraf ve video gönderen herkes...

Bir diğer yenilik ise yedekleme dosyalarına yapılan bir optimizasyon. Artık Google Drive üzerine sohbet yedeklerinizi atarken şifre koyabileceksiniz.

Milyonlar bekliyordu! WhatsApp'tan yeni özellik! Fotoğraf ve video gönderen herkes...

Diğer yandan WhatsApp, bugünden itibaren bir iletinin birden fazla kişiyle paylaşılmasının önüne geçecek. Peki bu ne anlama geliyor?

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