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Milyonlar bekliyordu! WhatsApp'tan yeni özellik! Fotoğraf ve video gönderen herkes...

WhatsApp, kullanıcılarının sevineceği çok önemli özellikleri sunmaya hazırlanıyor. WhatsApp'ta yazışırken fotoğraf ve video yollayanlar bakın artık ne yapacak... Koronavirüsten dolayı güvenlik bazında pek çok yenilik getiren WhatsApp, bu kez uzun zamandır beklenen özellikleri yayına vermek üzere.

Bir süredir WhatsApp iOS beta uygulamasında yer alan Gelişmiş Arama Modu artık WhatsApp Android uygulamasının beta sürümünde de kendisine yer buldu. Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.





10.04.2020 17:07 - Son Güncelleme: 10.04.2020 17:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





