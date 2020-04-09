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WhatsApp'ın bu özelliğini biliyor musunuz? Eğer boşluk tuşuna uzun bir süre basılı tutarsanız...

Instagram'la birlikte Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp, günümüzün en popüler mesajlaşma uygulaması olarak gösteriliyor. Yaklaşık olarak 1.5 milyar kullanıcısı olan WhatsApp'ta hergün binlerce mesaj ve medya dosyası gönderiliyor. Anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta kullanabileceğiniz ilginç bir özellik var. Aslında bu özellik telefonunuzda uzun zamandır gizlenmiş şekilde bulunuyor. WhatsApp'ta Space yani boşluk tuşuna uzun süre basılı tutmayı deneniz mi? Bakın bu özellik işinizi nasıl kolaylaştıracak...

09.04.2020 17:42 - Son Güncelleme:
WhatsApp'ın bu özelliğini biliyor musunuz? Eğer boşluk tuşuna uzun bir süre basılı tutarsanız...

Vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan biri haline gelen Whatsapp bünyesinde daha çok hiç duymadığınız fakat bir o kadar işe yarar birçok özellik barındırıyor.

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WhatsApp'ın bu özelliğini biliyor musunuz? Eğer boşluk tuşuna uzun bir süre basılı tutarsanız...

Önce Whatsapp veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun.

WhatsApp'ın bu özelliğini biliyor musunuz? Eğer boşluk tuşuna uzun bir süre basılı tutarsanız...

Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!

WhatsApp'ın bu özelliğini biliyor musunuz? Eğer boşluk tuşuna uzun bir süre basılı tutarsanız...

Kullandığınız telefonun şarjı son günlerde çabucak bitiyorsa bu ayarı kapatmakla işe başlayın!

WhatsApp'ın bu özelliğini biliyor musunuz? Eğer boşluk tuşuna uzun bir süre basılı tutarsanız...

Önce Ayarlar'a girin.

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