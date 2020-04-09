Haberler Galeri Teknoloji WhatsApp'ın bu özelliğini biliyor musunuz? Eğer boşluk tuşuna uzun bir süre basılı tutarsanız...

WhatsApp'ın bu özelliğini biliyor musunuz? Eğer boşluk tuşuna uzun bir süre basılı tutarsanız...

Instagram'la birlikte Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp, günümüzün en popüler mesajlaşma uygulaması olarak gösteriliyor. Yaklaşık olarak 1.5 milyar kullanıcısı olan WhatsApp'ta hergün binlerce mesaj ve medya dosyası gönderiliyor. Anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta kullanabileceğiniz ilginç bir özellik var. Aslında bu özellik telefonunuzda uzun zamandır gizlenmiş şekilde bulunuyor. WhatsApp'ta Space yani boşluk tuşuna uzun süre basılı tutmayı deneniz mi? Bakın bu özellik işinizi nasıl kolaylaştıracak...

09.04.2020 17:42 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





