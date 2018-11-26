NASA'nın uzay aracı InSight Mars'a indi | İşte ilk fotoğraf

NASA'nın uzay aracı InSight Mars'a indi. InSight, Kızıl Gezegen'den çektiği ilk fotoğrafı gönderdi

26 Kasım 2018 Pazartesi, 23:45:58 Güncelleme: 23:52:10
NASAnın uzay aracı InSight Marsa indi | İşte ilk fotoğraf

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Mars keşif aracı InSight, Kızıl Gezegen'e ulaştı. InSight, Mars'ta çektiği ilk fotoğrafı NASA'ya gönderdi.

NASAnın uzay aracı InSight Marsa indi | İşte ilk fotoğraf

NASA'nın uzay aracı InSight, 6 ay süren uzay yolculuğunun ardından Kızıl Gezegen'in atmosferine girerek iniş yaptı. Uzay aracı TSİ 22.50 sularında planlandığı gibi gezegene ulaştı.

NASAnın uzay aracı InSight Marsa indi | İşte ilk fotoğraf

NASA çalışanları, uzay aracının Mars'a inişini birbirlerine sarılarak kutladı.

NASAnın uzay aracı InSight Marsa indi | İşte ilk fotoğraf

InSight'ın diğer uzay araçlarının aksine sondaj yoluyla Mars'ın yer altı yapısı hakkında elde ettiği bilgileri Dünya'ya iletmesi bekleniyor.

NASAnın uzay aracı InSight Marsa indi | İşte ilk fotoğraf

İşte InSight'ın gönderdiği ilk fotoğraf

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