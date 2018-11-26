Steamde sonbahar indirimleri! İşte dikkat çeken 15 oyun

Steam'de sonbahar indirimleri! İşte dikkat çeken 15 oyun

Steam sonbahar indirimleri başladı. Birçok oyunun fiyatlarında ciddi indirimler yapıldı. İşte sizin için seçtiğimiz indirimdeki en çok dikkat çeken 15 oyun...

26 Kasım 2018 Pazartesi, 14:27:23 Güncelleme: 14:36:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





