Steamde sonbahar indirimleri! İşte dikkat çeken 15 oyun

Steam'de sonbahar indirimleri! İşte dikkat çeken 15 oyun
Steam sonbahar indirimleri başladı. Birçok oyunun fiyatlarında ciddi indirimler yapıldı. İşte sizin için seçtiğimiz indirimdeki en çok dikkat çeken 15 oyun...
26 Kasım 2018 Pazartesi, 14:27:23
Güncelleme: 14:36:50
Tom Clancy's The Division
Eski fiyat: 259,00 TL
Yeni fiyat:64,75 TL
İndirim oranı: %75
Rise of the Tomb Raider
Eski fiyat: 89,00 TL
Yeni fiyat: 17,80 TL
İndirim oranı: %80
Age of Empires III: Complete Collection
Eski fiyat: 59,00 TL
Yeni fiyat: 14,75 TL
İndirim oranı: %75
Dark Souls III
Eski fiyat: 179,00 TL
Yeni fiyat: 44,75 TL
İndirim oranı: %75
Sid Meier's Civilization VI
Eski fiyat: 219,00 TL
Yeni fiyat: 65,70 TL
İndirim oranı: %70