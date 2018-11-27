Türkiyenin en pahalı telefonları (En popüler android telefonlar)

Türkiye'nin en pahalı telefonları (En popüler android telefonlar)
Teknoloji denince akla ilk gelen cihazlardan biri olan akıllı telefonlar gün geçtikçe hayatlarımıza daha çok giriyor. Android ve iOS işletim sistemli iPhone kullanıcılarının sayıları her geçen gün artıyor. Tüm bunların yanına, akıllı telefon alırken dikkat edilen en önemli hususlardan biri fiyat aralığı. Hem cebe uygun hem de kullanışlı telefon bulmak zor bir hal alıyor. En ucuz akıllı telefonlar bir yana, sizler için Türkiye'nin en pahalı telefonlarını derledik. İşte Türkiye'nin en pahalı telefonları.
27 Kasım 2018 Salı, 10:11:42 Güncelleme: 10:42:41
Apple iPhone Xs Max 512 GB Fiyat: 13.999 TL
Listenin birinci sırasında her zaman olduğu gibi Apple yer alıyor. Kısa süre önce Türkiye fiyatı belli olan iPhone XS Max pahalılık sıralamasında birincilik koltuğuna oturuyor. iPhone XS Max cep telefonunun 512 GB depolama kapasiteli sürümünün Türkiye fiyatı 13.999 TL olarak açıklandı.
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