Türkiye'nin en pahalı telefonları (En popüler android telefonlar)

Teknoloji denince akla ilk gelen cihazlardan biri olan akıllı telefonlar gün geçtikçe hayatlarımıza daha çok giriyor. Android ve iOS işletim sistemli iPhone kullanıcılarının sayıları her geçen gün artıyor. Tüm bunların yanına, akıllı telefon alırken dikkat edilen en önemli hususlardan biri fiyat aralığı. Hem cebe uygun hem de kullanışlı telefon bulmak zor bir hal alıyor. En ucuz akıllı telefonlar bir yana, sizler için Türkiye'nin en pahalı telefonlarını derledik. İşte Türkiye'nin en pahalı telefonları.

27 Kasım 2018 Salı, 10:11:42 Güncelleme: 10:42:41
Türkiyenin en pahalı telefonları (En popüler android telefonlar)

Akıllı telefonlar hayatımızı ele geçirirken, fiyat skalası bizler için önem taşıyor. Peki Türkiye'de durum ne? Sizler için Türkiye'nin en pahalı telefonlarını derledik. İşte Kasım 2018 itibariyle Türkiye'nin en pahalı telefonları.

Türkiyenin en pahalı telefonları (En popüler android telefonlar)

Apple iPhone Xs Max 512 GB Fiyat: 13.999 TL
Listenin birinci sırasında her zaman olduğu gibi Apple yer alıyor. Kısa süre önce Türkiye fiyatı belli olan iPhone XS Max pahalılık sıralamasında birincilik koltuğuna oturuyor. iPhone XS Max cep telefonunun 512 GB depolama kapasiteli sürümünün Türkiye fiyatı 13.999 TL olarak açıklandı.

Türkiyenin en pahalı telefonları (En popüler android telefonlar)

Apple iPhone Xs 256 GB Fiyat: 11.199 TL
Listenin ikinci sırasında ise yine bir Apple telefonu yer alıyor. Türkiye'de satılan en pahalı ikinci telefon olan iPhone XS'in 256 GB depolama kapasiteli sürümünün fiyatı 11.199 TL olarak açıklanmıştı.

Türkiyenin en pahalı telefonları (En popüler android telefonlar)

Apple iPhone X 256 GB Fiyat: 10.999 TL
Geçen yıl piyasaya çıkmasına rağmen üçüncü en pahalı telefon yine bir Apple ürünü olan iPhone X oluyor. Telefonun 256 GB depolama kapasiteli sürümünün fiyatı 10.999 TL.

Türkiyenin en pahalı telefonları (En popüler android telefonlar)

Apple iPhone 8 Plus 64 GB Fiyat: 10.006 TL
Apple'ın geçen yıl piyasaya sürdüğü iPhone 8 Plus modeli de listemize 10 bin TL'yi biraz geçen fiyat etiketi ile girmeyi başarıyor. Telefonun 64 GB depolama kapasiteli sürümünün Türkiye fiyatı 10.006 TL.

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