NASA dehşete düşüren görüntüleri yayınladı! İstanbul günden güne...
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'den gelen bu görüntüler (NASA) dünyayı kasıp kavuruyor. Dünyanın 400 kilometre öteden nasıl göründüğünü gösteren bu fotoğraflar aynı zamanda bizi nasıl bir geleceğin beklediğine dair ipuçlarını da gözler önüne seriyor. Durun daha bitmedi. Listede Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da var. İşte Dünya'nın 100 yıl içindeki inanılmaz değişimi ve son hali...
08.07.2019 11:14
- Son Güncelleme: 08.07.2019 11:22
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