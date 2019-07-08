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NASA dehşete düşüren görüntüleri yayınladı! İstanbul günden güne...

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'den gelen bu görüntüler (NASA) dünyayı kasıp kavuruyor. Dünyanın 400 kilometre öteden nasıl göründüğünü gösteren bu fotoğraflar aynı zamanda bizi nasıl bir geleceğin beklediğine dair ipuçlarını da gözler önüne seriyor. Durun daha bitmedi. Listede Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da var. İşte Dünya'nın 100 yıl içindeki inanılmaz değişimi ve son hali...

08.07.2019 11:14 - Son Güncelleme: 08.07.2019 11:22
NASA dehşete düşüren görüntüleri yayınladı! İstanbul günden güne...

NASA, sosyal medya hesaplarından yayınladığı son karede gezegenimizin yaklaşık 400 kilometre mesafeden nasıl göründüğünü paylaştı. Fotoğrafta Güneydoğu Asya ve Endonezya gözüküyor.

Durun, daha bitmedi! Sırada İstanbul var!

NASA dehşete düşüren görüntüleri yayınladı! İstanbul günden güne...

Orta Asya'ya uzanalım şimdi de... Aral Gölü'nün yok olması için 100 yıl gerekmedi; sadece 14 yılda bu hale geldi. Soldaki fotoğraf tahmin edeceğiniz gibi 14 yıl öncesini gösteriyor.

NASA dehşete düşüren görüntüleri yayınladı! İstanbul günden güne...

Bu kez kutuplara doğru uzanalım. Yer Alaska... Pedersen Buzulu'nun 1917 yazında çekilen bir görüntüsü...

NASA dehşete düşüren görüntüleri yayınladı! İstanbul günden güne...

Aynı yer.. Ancak aradan on yıllar geçmiş ve 2005 yılı yazında bölge bu halde...

NASA dehşete düşüren görüntüleri yayınladı! İstanbul günden güne...

Bir baraj gölü olan ve Kaliforniya'da bulunan Oroville Gölü'ndeyiz bu kez de... 2010 Temmuz'da çekilen görüntü solda... Sağdaki görüntü ise 2016 yılına ait... Değişim inanılmaz!

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