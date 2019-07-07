En çok radyasyon yayan akıllı cep telefonu modelleri hangileri? SAR değeri nedir, ne kadar olmalı?
Hayatımızın her alanına yayılan akıllı telefonların birçoğu normalin üzerinde radyasyon yayıyor. Maksimum ışınım yürüyerek akıllı cep telefonu modelleri hangileri? SAR değeri ne kadar olmalı? Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik ışınım seviyelerini (SAR) ölçtü. "Spesifik enerji yayma hızı" isminde olan ölçek, telefonların kg başına yaktıkları watt kıymetini ortaya koyuyor. Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini korumak için çaba sarfediyor. Absorption Rate – Özgül Soğurma Oranı anlamındaki SAR, akıllı telefonların vücuda yaydığı radyasyon miktarını simgelemektedir.
En çok radyasyon yayan akıllı cep telefonu modelleri hangileri? SAR değeri nedir, ne kadar olmalı? Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması ile birlikte SAR değeri nedir, ne zaraları vardır gibi sorular da daha sık sorulmaya başlandı. Aslına bakılırsa Çin üretimi telefonlar bu kadar yayılmadan önce kimse akıllı telefon alırken SAR değerini sorgulamıyordu. Ancak şimdi Çinli markaların pazarda hızlı bir şekilde yükselişe geçmesiyle birlikte, kullanıcılar akıllı telefon alırken SAR değerini de sorgulamaya başladı. Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, çalışmaları kapsamında akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçüyor.