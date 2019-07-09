Google yayınladı! İşte İstanbul'un 34 yıllık değişimi

Google'ın 'timelapse' video özelliğine bugün yeni bir güncelleme geldi. Google tarafından uydu görüntüleriyle hazırlanan Earth uygulamasına gelen yenilikle, kullanıcılar harita üzerinde zaman yolculuğuna çıkma imkânı elde ediyor. Uzaydan 2018 sonu itibariyle İstanbul'un son hali gözler önüne serildi. Ayrıca sadece İstanbul değil, Dünya'nın hemen her yerindeki 34 yıllık değişimi görebiliyorsunuz. İşte 1984'ten bugüne İstanbul...

09.07.2019 08:52 - Son Güncelleme: 09.07.2019 08:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





