Milyonların başına bela oldu! Bu uygulamayı telefonunuza indirirken dikkat edin hapsi boylarsınız! Whatsapp’a çok benziyor, ama tehlikeli!

Dünyanın en çok sarfedilen mesajlaşma programı olan Whatsapp'ın bu kadar tanınmış olması yanında tehlikeleri de getiriyor. Uygulamayı kopyalayan dolandırıcılar Whatsapp'a çok benzer uygulamalar üreterek kullananlara fark ettirmeden yasa dışı faaliyetlere imza attırıyor.