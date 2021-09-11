Artık yüzde 50 daha ucuz alabileceksiniz! Bu markalar için müjdeli haber var! Çoğu model yarı yarıya indirimli satılacak. Telefonu bozulan ya da eskidiği, ağır çalıştığı için yenisini almak isteyen pek çok kampanya ve fırsatları takip ediyor. Dünyada en çok kullanılan telefon markaları Türkiye'de de üretime hız verdi. Samsung dışında Türkiye'de üretim yapan firmalar arasında Oppo, TCL, Vivo, realme, Samsung ve Xiaomi gibi pek çok firma bulunuyor. Firmaların Türkiye'de üretime başlamasının hemen ardından bazı modellerin fiyatlarında neredeyse yarı yarıya düşüş yaşandığı görüldü.