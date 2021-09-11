Artık yüzde 50 daha ucuz alabileceksiniz! Bu markalar için müjdeli haber var! Çoğu model yarı yarıya indirimli satılacak!
Dünya genelinde satış yapan telefon markaları Türkiye'de de üretimini hızlandırıyor. Piyasanın en büyük üreticileri arasında yer alan ve pek çok teknolojik üretimi yapan Samsung da kendi tesislerinde üretime geçti. İstanbul Esenyurt'ta Atmaca Elektronik tesisinde üretim yaptıran firma geçtiğimiz ay Tekirdağ Çerkezköy'de yer alan kendi üretim tesisine geçerek üretim yapmaya başladı. Türkiye'de 200 doların altında ithal edilen telefonlarda gözetim belgesi istenmekte ve bu da telefonların 200 dolarlık vergi dilimine girmesine neden oluyor. Yerli üretimde gözetim belgesi istenmediğinden maliyetler düşüş yaşanıyor.
Artık yüzde 50 daha ucuz alabileceksiniz! Bu markalar için müjdeli haber var! Çoğu model yarı yarıya indirimli satılacak. Telefonu bozulan ya da eskidiği, ağır çalıştığı için yenisini almak isteyen pek çok kampanya ve fırsatları takip ediyor. Dünyada en çok kullanılan telefon markaları Türkiye'de de üretime hız verdi. Samsung dışında Türkiye'de üretim yapan firmalar arasında Oppo, TCL, Vivo, realme, Samsung ve Xiaomi gibi pek çok firma bulunuyor. Firmaların Türkiye'de üretime başlamasının hemen ardından bazı modellerin fiyatlarında neredeyse yarı yarıya düşüş yaşandığı görüldü.
En büyük üreticilerden Samsung da kendi tesisinde üretim yapmaya başladı.İstanbul Esenyurt'ta Sunny markasına sahip Atmaca Elektronik'in tesisinde üretim yaptıran markanın, ağustos sonu itibariyle kendi üretim tesisine geçtiği öğrenildi.
YILDA 3 MİLYON TELEFON ÜRETECEK
Tekirdağ Çerkezköy'de Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 15 bin metrekarelik fabrika kuran Samsung, 500 kişiye de istihdam sağlıyor.