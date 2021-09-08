Yeni iPhone 13 ne zaman çıkacak? İşte yeni iPhone 13’ün fiyatı ve özellikleri

ADI KESİNLEŞTİ İDDİASI

Hollywood hikayelerinden de bilindiği gibi 13 sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir batıl inanç konusu. Bu nedenle şirketin yeni iPhone ailesini 13 yerine 12S olarak adlandıracağı iddia ediliyordu. Ancak yaptığı başarılı sızıntılarla bilinen DuanRui yeni cihazların etiketine ait bir görsel paylaştı. Görselde yeni ailenin iPhone 13 olarak adlandırıldığı görülüyor.