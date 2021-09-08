Yeni iPhone 13 ne zaman çıkacak? İşte yeni iPhone 13'ün fiyatı ve özellikleri
Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple'ın iPhone 13 ailesini ne zaman tanıtacağı merak konusu. Apple, iPhone'u eylül ayında tanıtmayı tercih ediyor. Şirket 14 Eylül'e bir Apple etkinlik planlarken yeni iPhone 13'ün tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Şirketin 2021 sonuna kadar 90 milyon adet iPhone 13 üreteceği belirtiliyor. Peki, yeni iPhone 13'te hangi özellikler olacak? Fiyatı ne kadar olacak? İşte yeni iPhone 13'le ilgili sızan bilgiler.
Apple'ın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı.
iPhone 13'ün tanıtılmasına sadece birkaç gün var.
Şirket yeni iPhone 13'ü Eylül ayında tanıtacak.
Apple'ın 14 Eylül tarihine bir etkinlik plandağı belirtildi. Bu etkinlikte yeni cihazın tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
ADI KESİNLEŞTİ İDDİASI
Hollywood hikayelerinden de bilindiği gibi 13 sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir batıl inanç konusu. Bu nedenle şirketin yeni iPhone ailesini 13 yerine 12S olarak adlandıracağı iddia ediliyordu. Ancak yaptığı başarılı sızıntılarla bilinen DuanRui yeni cihazların etiketine ait bir görsel paylaştı. Görselde yeni ailenin iPhone 13 olarak adlandırıldığı görülüyor.
İPHONE 13 YENİ RENK
Apple uzun süredir iPhone ailesinin üst modellerinde Rose Gold rengini kaldırmıştı. Çok sevilen bu rengin yeni iPhone 13 ailesinin Pro ve Pro Max ailelerinde yeniden kullanılacağı iddia ediliyor. Son yapılan sızıntılara göre iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max modellerinde ise Sunset Gold ve Rose Gold isimli iki yeni altın renk seçeneği sunulacak gibi görünüyor.