Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı çalışmalarını sürdürüyor! ISS'de "VOKALKORD" ve "ALGALSPACE" deneyi

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türk Uzay Bilim Misyonu'ndaki deneyler serisine, yapay zeka desteğiyle mikro yer çekiminde insan sesini araştırmayı hedefleyen "VOKALKORD" ve "Uzay Koşullarında Antarktika ve Ilıman Mikroalg Yetiştiriciliğinin Karşılaştırmalı Bir Çalışması" olan ile devam ediyor.