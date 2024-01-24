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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı çalışmalarını sürdürüyor! ISS'de "VOKALKORD" ve "ALGALSPACE" deneyi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışmalarını sürdürüyor. Gezeravcı, "VOKALKORD" ile "ALGALSPACE" deneylerini icra edecek. Söz konusu deneyler yapay zeka desteğiyle mikro yer çekiminde insan sesinin araştırılması ve literatürde ilk kez kutup alglerinin uzayda kullanımını amaçlıyor. Öte yandan Türkiye uzay hedeflerinin en önemli adımlarından birini gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşarken; 86 milyon Alper Gezeravcı'nın çalışmalarını merakla takip ediyor.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 16:41 Güncelleme 24 Ocak 2024, 16:42
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı çalışmalarını sürdürüyor! ISS’de VOKALKORD ve ALGALSPACE deneyi 1

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türk Uzay Bilim Misyonu'ndaki deneyler serisine, yapay zeka desteğiyle mikro yer çekiminde insan sesini araştırmayı hedefleyen "VOKALKORD" ve "Uzay Koşullarında Antarktika ve Ilıman Mikroalg Yetiştiriciliğinin Karşılaştırmalı Bir Çalışması" olan ile devam ediyor.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı çalışmalarını sürdürüyor! ISS’de VOKALKORD ve ALGALSPACE deneyi 2

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştireceği 13 deneyden 2'sini daha hayata geçiriyor.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı çalışmalarını sürdürüyor! ISS’de VOKALKORD ve ALGALSPACE deneyi 3

VOKALKORD DENEYİ
Bunlardan ilki uzayda yaşamaya karşı oluşan hayati tepkimelerin "vokal kord" kaynaklı değişimlerle tespiti ve düşük yer çekimsizliğin sebep olduğu rahatsızlıkların ses frekanslarıyla tanımlanmasını sağlayacak "VOKALKORD" deneyi oldu.

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