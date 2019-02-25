GaleriTeknoloji

Huawei Samsung'a acımadı! Katlanabilir ekranlı Huawei Mate X'in fiyatı ve özellikleri nedir?

Çok kısa bir süre önce Güney Koreli teknoloji firması Samsung, ilk katlanabilir telefonu Fold'u tanıttı. Akıllı telefon piyasasına yenilik getirmesi beklenen katlanabilir telefon furyasına çok geçmeden Çinli Huawei de katıldı. Huawei ilk katlanabilir telefonu Huawei Mate X'i tanıttı. 5G desteği olan Mate X, 6.6 inç'ten 8 inç'e büyüyen ekrana sahip. İşte katlanabilir telefon rekabetini arttıran Huawei Mate X fiyatı ve özellikleri.

25.02.2019 10:40 - Son Güncelleme: 25.02.2019 10:44
Huawei Samsung'a acımadı! Katlanabilir ekranlı Huawei Mate X'in fiyatı ve özellikleri nedir?

Teknoloji, özellikle akıllı telefon teknolojisi gün geçtikte bambaşka bir boyut almaya başladı. Boyut derken, gerçek anlamda boyuttan bahsediyoruz.

Huawei Samsung'a acımadı! Katlanabilir ekranlı Huawei Mate X'in fiyatı ve özellikleri nedir?

Çinli teknoloji şirketi Huawei katlanabilir cihazı HUAWEI Mate X'i tanıttı. Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'un ardından piyasadaki ikinci katlanabilir cihaz olan HUAWEI Mate X, 5G, katlanabilir Full View teknolojisi ile 6,6 inçten 8 inçe büyüyen ekran, AI (yapay zeka) ve tamamen yeni bir arayüz ile kullacılara hitap ediyor.

Huawei Samsung'a acımadı! Katlanabilir ekranlı Huawei Mate X'in fiyatı ve özellikleri nedir?

Akıllı telefon dünyasında katlanabilir cihazların sayısı artıyor. Hem tablet ham de akıllı telefon özelliklerini bir araya getiren bu cihazlar, teknolojiyle değişen kullanıcı alışkanlıklarına yeni bir boyut getirmeyi hedefliyor.

Huawei Samsung'a acımadı! Katlanabilir ekranlı Huawei Mate X'in fiyatı ve özellikleri nedir?

Samsung'un yeni cihazı Galaxy Fold'u piyasaya sürmesinin ardından, Çinli teknoloji şirketi Huawei katlanabilir cihazı HUAWEİ Mate X'i piyasa tanıtarak bu alandaki rekabeti güçlendirdi.

Huawei Samsung'a acımadı! Katlanabilir ekranlı Huawei Mate X'in fiyatı ve özellikleri nedir?

Huawei Mate X ikisi bir arada akıllı telefon ve tablet olarak esnek bir OLED paneline ve Falcon Wing menteşeye sahip.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Milli piyade tüfeği MPT-76 yeni imzalar atıldı
Milli piyade tüfeği MPT-76 yeni imzalar atıldı