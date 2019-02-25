Huawei Samsung'a acımadı! Katlanabilir ekranlı Huawei Mate X'in fiyatı ve özellikleri nedir?

Çinli teknoloji şirketi Huawei katlanabilir cihazı HUAWEI Mate X'i tanıttı. Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'un ardından piyasadaki ikinci katlanabilir cihaz olan HUAWEI Mate X, 5G, katlanabilir Full View teknolojisi ile 6,6 inçten 8 inçe büyüyen ekran, AI (yapay zeka) ve tamamen yeni bir arayüz ile kullacılara hitap ediyor.