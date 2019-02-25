Huawei Samsung'a acımadı! Katlanabilir ekranlı Huawei Mate X'in fiyatı ve özellikleri nedir?
Çok kısa bir süre önce Güney Koreli teknoloji firması Samsung, ilk katlanabilir telefonu Fold'u tanıttı. Akıllı telefon piyasasına yenilik getirmesi beklenen katlanabilir telefon furyasına çok geçmeden Çinli Huawei de katıldı. Huawei ilk katlanabilir telefonu Huawei Mate X'i tanıttı. 5G desteği olan Mate X, 6.6 inç'ten 8 inç'e büyüyen ekrana sahip. İşte katlanabilir telefon rekabetini arttıran Huawei Mate X fiyatı ve özellikleri.
25.02.2019 10:40
- Son Güncelleme: 25.02.2019 10:44
Çinli teknoloji şirketi Huawei katlanabilir cihazı HUAWEI Mate X'i tanıttı. Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'un ardından piyasadaki ikinci katlanabilir cihaz olan HUAWEI Mate X, 5G, katlanabilir Full View teknolojisi ile 6,6 inçten 8 inçe büyüyen ekran, AI (yapay zeka) ve tamamen yeni bir arayüz ile kullacılara hitap ediyor.
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