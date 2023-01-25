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Mesajlarınız ortaya çıkacak! Whatsapp'tan evlilik bitiren özellik geliyor! O tarihte hepimizin telefonunda...

WhatsApp, 2023'e de hızlı başladı. Meta, anlık mesajlaşma hizmeti için şimdiden 5 özellik üzerinde çalışmaya başladı. Çalışmalar devam ederken ortaya çıkan bir özellik ise birçok kişiyi endişelendirdi. İşte Whatsapp'a gelen yeni özellikler...

takvim.com.tr
25.01.2023 15:13 - Son Güncelleme: 25.01.2023 15:26
Mesajlarınız ortaya çıkacak! Whatsapp’tan evlilik bitiren özellik geliyor! O tarihte hepimizin telefonunda...

WhatsApp'a kısa süre önce iki yeni özellik geldi. Gelen özellikler ise kullanıcılar tarafından oldukça merak edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mesajlarınız ortaya çıkacak! Whatsapp’tan evlilik bitiren özellik geliyor! O tarihte hepimizin telefonunda...

MESAJ ATAN KİŞİNİN FOTOĞRAFI GÖZÜKECEK

Bu özelliklerden ilkine göre herhangi bir mesaj geldiğinde bildirim panelinde iletiyi yollayan kişinin profil fotoğrafı artık gözükecek.

Mesajlarınız ortaya çıkacak! Whatsapp’tan evlilik bitiren özellik geliyor! O tarihte hepimizin telefonunda...

Bu nedenle mesajlaşılan kişiyi gizlemek için ismi dışında herhangi bir isimle kaydetmek durumunda bile kiminle mesajlaşıldığı anlaşılabilecek.

Mesajlarınız ortaya çıkacak! Whatsapp’tan evlilik bitiren özellik geliyor! O tarihte hepimizin telefonunda...

İkinci özellikte de yani herhangi bir grup içi mesajlaşmada da karşılıklı konuşmalar arasında whatsapp kullanıcılarının profil fotoğrafı sayesinde kim olduğu seçilebiliyor.

Mesajlarınız ortaya çıkacak! Whatsapp’tan evlilik bitiren özellik geliyor! O tarihte hepimizin telefonunda...

WHATSAPP'A 5 ÖZELLİK DAHA GELİYOR!

Şu anda WhatsApp'ın test ettiği 5 yeni özellik daha bulunuyor.

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