Mesajlarınız ortaya çıkacak! Whatsapp'tan evlilik bitiren özellik geliyor! O tarihte hepimizin telefonunda...
WhatsApp, 2023'e de hızlı başladı. Meta, anlık mesajlaşma hizmeti için şimdiden 5 özellik üzerinde çalışmaya başladı. Çalışmalar devam ederken ortaya çıkan bir özellik ise birçok kişiyi endişelendirdi. İşte Whatsapp'a gelen yeni özellikler...
25.01.2023 15:13 - Son Güncelleme: 25.01.2023 15:26
WhatsApp'a kısa süre önce iki yeni özellik geldi. Gelen özellikler ise kullanıcılar tarafından oldukça merak edildi.
İkinci özellikte de yani herhangi bir grup içi mesajlaşmada da karşılıklı konuşmalar arasında whatsapp kullanıcılarının profil fotoğrafı sayesinde kim olduğu seçilebiliyor.