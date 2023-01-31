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Telefon şarjını yiyip bitiren uygulamalar... 'Şarjım hiç dayanmıyor' diyorsanız sebebi bu olabilir!

Telefon şarjının kısa süre içinde bitmesinden şikayetçiyseniz sebebi bu olabilir. Bu uygulamalar hem şarjınızı yiyor hem de telefonunuza zarar veriyor. İşte daha uzun ömürlü şarj için yapmanız gerekenler...

takvim.com.tr
31.01.2023 08:44 - Son Güncelleme: 31.01.2023 08:44
Telefon şarjını yiyip bitiren uygulamalar... ’Şarjım hiç dayanmıyor’ diyorsanız sebebi bu olabilir!

Telefon şarjının kısa süre içinde bu kadar çabuk bitmesinin ise birçok nedeni bulunuyor. İşte telefon şarjınızın bitmesine neden olan uygulamalar...

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Telefon şarjını yiyip bitiren uygulamalar... ’Şarjım hiç dayanmıyor’ diyorsanız sebebi bu olabilir!

TELEFONU %100 ŞARJDA UZUN SÜRE BEKLETMEYİN.

Her ne kadar yaygın bir ifade olarak telefon %100 şarj olduktan sonra şarja bağlı şekilde kalırsa otomatik şarjı kesecek ve herhangi bir etkisi olmuyor denilse de aslında etkisi var. Akıllı telefonunuz uçak modunda bile olsa, kullanılmasa da az bile olsa enerji harcayacaktır.

Telefon şarjını yiyip bitiren uygulamalar... ’Şarjım hiç dayanmıyor’ diyorsanız sebebi bu olabilir!

BATARYAYI TAMAMEN BİTİRMEYİN

Fakat yeni nesil akıllı telefonlarda genellikle Lithium-ion piller kullanıldığından deşarj işlemi yaptığınızda batarya kapasitesini azaltabilen stres faktörleri vardır. Bu yüzden bataryayı %0 olana kadar bitirmemek gerekir.

Telefon şarjını yiyip bitiren uygulamalar... ’Şarjım hiç dayanmıyor’ diyorsanız sebebi bu olabilir!

Telefonunuz çok sıcaksa veya oyun oynadıktan hemen sonra şarja takmayın.

Telefonunuz kullanımdan dolayı çok ısınmışsa veya bulunduğunuz ortam gereğinden fazla sıcaksa bu batarya ömrüne etki edecektir.

Telefon şarjını yiyip bitiren uygulamalar... ’Şarjım hiç dayanmıyor’ diyorsanız sebebi bu olabilir!

Telefonu şarj etmek için pil yüzdesinin düşmesini beklemenize veya şarjın %100 dolmasını beklemenize gerek yok.

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