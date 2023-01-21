5 bin TL altındaki en iyi telefonlar! 2023 listesi güncellendi! Piyasada daha iyisi yok! Tam bir fiyat performans ürünü...
5.000 TL altındaki telefonları sizler için derledik. 2023 Ocak ayıyla birlikte sıfır telefonlarda 5 bin lira oldukça uygun bir rakam haline geldi. Bu nedenle uygun fiyatlı ama bir o kadar da kaliteli telefon arayanlar arama motorlarına yöneliyor. İşte 2023 yılının fiyat performans açısından en iyi telefonları...
21.01.2023 17:13 - Son Güncelleme: 21.01.2023 17:13
2023 akıllı telefon modelleri arasında en uygun olanları merak ediliyor. Uygun fiyatlı en iyi telefonları sizler için derledik. İşte 5 bin TL altındaki telefonlar...