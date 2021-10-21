Vav TV İzle
Haberler Teknoloji Mesajlar patladı! WhatsApp uygulaması kullanan milyonlar dikkat: Bugünden itibaren değişti! Artık bundan sonra...

Mesajlar patladı! WhatsApp uygulaması kullanan milyonlar dikkat: Bugünden itibaren değişti! Artık bundan sonra...

Peş peşe açıklama yapıldı. Bugünden itibaren değişti! Artık bundan sonra... Türkiye'de milyonlarca vatandaş kullanıyor. Bu amaçla çoğu bireyi ilgilendiren mühim bir ilerleme yaşandı. Daha evvelce mesajları uçtan uca şifreleme yöntemiyle koruyan program yeni yedekleme özelliği getiriyor. Söz hususu özellik bugünden gününden itibaren birtakım kullanıcılar amacıyla döneme sokulacak. Böylece Google Drive'a ya da Apple iCloud'a yedeklenen görüşmeler de bundan sonra uçtan uca şifrelenecek. Güncellemenin yakın vakit içerisinde her bireyin tüketimine sokulması bekleniyor.

takvim.com.tr
21.10.2021 10:17 - Son Güncelleme: 21.10.2021 10:17
Mesajlar patladı! WhatsApp uygulaması kullanan milyonlar dikkat: Bugünden itibaren değişti! Artık bundan sonra...

Anlık mesajlaşma programı WhatsApp'ın devamlı kendini ilerlettiği bundan sonra bir sır değil. Popüler uygulamada kullanıcılarını elinde tutabilmek amacıyla devamlı yeni özellikler geliştirmeye çalışıyor. Bu anlamda WhatsApp yaptığı güncellemeler ile gündem olmaya devam ediyor. Son olarak şirketin yeni bir farklılığa gideceği öğrenildi. Mesajlar amacıyla yeni yedekleme özelliği getiren uygulama, Perşembe günü bu özelliği birtakım kullanıcılar amacıyla döneme sokacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mesajlar patladı! WhatsApp uygulaması kullanan milyonlar dikkat: Bugünden itibaren değişti! Artık bundan sonra...

Gizlilik ayarlarında değişiklik

Öte yandan WABetaInfo sitesinde yer alan habere göre WhatsApp son görülme özelliğinde de değişikliğe gidecek.

Mesajlar patladı! WhatsApp uygulaması kullanan milyonlar dikkat: Bugünden itibaren değişti! Artık bundan sonra...

Uygulama 'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Kimse' dışında 'Kişilerim hariç' seçeneği de kullanıcılara sunulacak. Böylece 'kara liste'ye eklenen kişiler son görülme saat ve tarihini göremeyecek.


Mesajlar patladı! WhatsApp uygulaması kullanan milyonlar dikkat: Bugünden itibaren değişti! Artık bundan sonra...

Whatsapp'ta kendine mesaj atmak isteyenler dikkat

Kendi numaranızı rehbere kaydedin. Rehberdeki numaranızın altında Whatsapp simgesi göreceksiniz. "Mesaj" karşısında yer alan WhatsApp ikonuna tıkladığınızda kendinizle konuşma balonu açılacaktır.

Mesajlar patladı! WhatsApp uygulaması kullanan milyonlar dikkat: Bugünden itibaren değişti! Artık bundan sonra...

WHATSAPP SON GÖRÜLME DEĞİŞİYOR

'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Kimse' dışında 'Kişilerim hariç' seçeneği de kullanıcılara sunulacak. Bu 'kara liste'ye eklediğiniz kişiler, son görülme saat ve tarihinizi göremeyecek. Henüz bu özelliklerin tüm kullanıcılar için ne zaman devreye gireceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Yeni bir cihazın kurulumunu yaptığınızda, sohbetlerinizi eski cihazınızdan yeni cihazınıza güvenli bir şekilde aktarma seçeneğine sahip olacaksınız. Bu işlem için USB-C - Lightning kablosu gerekli olacaktır.

SON DAKİKA