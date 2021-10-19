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NASA'dan açıklama geldi 7 tanesi birden dünyaya doğru geliyor vaziyet alın! Teğet mi geçecek kıyamet alameti mi?

Koronavirüs, depremler, seller derken daha fazla felaketi kaldıramayacak olan dünyaya bir kara haber daha, meteor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyaya 7 asteroitin (göktaşı) yaklaştığını duyurdu. Bahsi geçen asteroitlerden bir tanesinin neredeyse New York'un ikonik yapılarından biri olan Empire State ile aynı büyüklükte olduğu kaydedildi. Söz konusu meteor olunca ise akıllara ilk gelen kıyamet alametleri oluyor... İşte haberin detayları.

19.10.2021 16:43 - Son Güncelleme: 19.10.2021 16:43
NASA’dan açıklama geldi 7 tanesi birden dünyaya doğru geliyor vaziyet alın! Teğet mi geçecek kıyamet alameti mi?

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gezegenimize yaklaşan 7 asteroit ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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NASA’dan açıklama geldi 7 tanesi birden dünyaya doğru geliyor vaziyet alın! Teğet mi geçecek kıyamet alameti mi?

NASA'nın Yakın Dünya Nesneleri Merkezi'ne göre, bu asteroitlerden bir tanesi neredeyse New York'un ikonik yapılarından Empire State ile aynı büyüklükte.

NASA’dan açıklama geldi 7 tanesi birden dünyaya doğru geliyor vaziyet alın! Teğet mi geçecek kıyamet alameti mi?

'2004 UE' isimli asteroit 13 Kasım'da Dünya'ya en yakın konumuna gelecek. Dünya için tehlike potansiyeli taşıdığı düşünülen en az 26 bin asteroit bulunuyor.

NASA’dan açıklama geldi 7 tanesi birden dünyaya doğru geliyor vaziyet alın! Teğet mi geçecek kıyamet alameti mi?

Bunlardan birinin bile yolunun Dünya'yla kesişmesi bir felaketi doğurabilir. Uzmanlar, bu dev uzay kayalarının teorik olarak Dünya'ya çarpmaları halinde feci hasara neden olabileceğini belirtiyor.

NASA’dan açıklama geldi 7 tanesi birden dünyaya doğru geliyor vaziyet alın! Teğet mi geçecek kıyamet alameti mi?

Ancak NASA'dan yapılan açıklamada söz konusu asteroitler böyle bir risk taşımıyor.

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