NASA'dan açıklama geldi 7 tanesi birden dünyaya doğru geliyor vaziyet alın! Teğet mi geçecek kıyamet alameti mi?
Koronavirüs, depremler, seller derken daha fazla felaketi kaldıramayacak olan dünyaya bir kara haber daha, meteor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyaya 7 asteroitin (göktaşı) yaklaştığını duyurdu. Bahsi geçen asteroitlerden bir tanesinin neredeyse New York'un ikonik yapılarından biri olan Empire State ile aynı büyüklükte olduğu kaydedildi. Söz konusu meteor olunca ise akıllara ilk gelen kıyamet alametleri oluyor... İşte haberin detayları.
19.10.2021 16:43
- Son Güncelleme: 19.10.2021 16:43
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gezegenimize yaklaşan 7 asteroit ile ilgili açıklamalarda bulundu.
NASA'nın Yakın Dünya Nesneleri Merkezi'ne göre, bu asteroitlerden bir tanesi neredeyse New York'un ikonik yapılarından Empire State ile aynı büyüklükte.