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KEMANKEŞ 2 ve DAĞHAN H620 EFES-2024'te vitrinde! Üstün özellikler yüksek teknoloji... Ultra hassasiyet tam isabet

İzmir Seferihisar'daki EFES-2024 Tatbikatı dosta güven düşmana korku verdi. Tatbikat kapsamında ilk kez sergilenen mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 2 ve zırhlı muharebe aracı DAĞHAN H-620, üstün özellik ve yüksek teknolojileriyle dikkat çekti. KEMANKEŞ Füze Ailesi'nin yeni üyesi olan KEMANKEŞ 2, yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirebiliyor. Zırhlı, paletli %100 elektrikli DAĞHAN H-620 de düşük kızılötesi iz bırakan ve sessiz hareket etmesini sağlayan hibrit tahrik sistemine sahip olmasıyla ön plana çıkıyor.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 16:59 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 17:14
KEMANKEŞ 2 ve DAĞHAN H620 EFES-2024’te vitrinde! Üstün özellikler yüksek teknoloji... Ultra hassasiyet tam isabet 1

İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam eden EFES-2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda ilk defa kullanılacak silah ve savunma sistemlerinin de bulunduğu teknolojiler, açılan sergiyle tanıtıldı.

KEMANKEŞ 2 ve DAĞHAN H620 EFES-2024’te vitrinde! Üstün özellikler yüksek teknoloji... Ultra hassasiyet tam isabet 2

Türk savunma sanayisinden 48 şirketin ürünlerini görücüye çıkardığı sergide, ilk kez tanıtılan sistemlerle, tatbikatın fiili atışlı bölümünde kullanılan bazı ürün ve sistemler de yer aldı.

KEMANKEŞ 2 ve DAĞHAN H620 EFES-2024’te vitrinde! Üstün özellikler yüksek teknoloji... Ultra hassasiyet tam isabet 3

Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin tatbikat katılımcısı ülkeler tarafından sahada görülmesine olanak sağlanan sergide Baykar'ın geliştirdiği mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 2 ile Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) yapımı zırhlı muhabere aracı DAĞHAN H-620 öne çıkıyor.

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