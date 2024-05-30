KEMANKEŞ 2 ve DAĞHAN H620 EFES-2024'te vitrinde! Üstün özellikler yüksek teknoloji... Ultra hassasiyet tam isabet

İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam eden EFES-2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda ilk defa kullanılacak silah ve savunma sistemlerinin de bulunduğu teknolojiler, açılan sergiyle tanıtıldı.
Türk savunma sanayisinden 48 şirketin ürünlerini görücüye çıkardığı sergide, ilk kez tanıtılan sistemlerle, tatbikatın fiili atışlı bölümünde kullanılan bazı ürün ve sistemler de yer aldı.
Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin tatbikat katılımcısı ülkeler tarafından sahada görülmesine olanak sağlanan sergide Baykar'ın geliştirdiği mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 2 ile Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) yapımı zırhlı muhabere aracı DAĞHAN H-620 öne çıkıyor.