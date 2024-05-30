KEMANKEŞ 2 ve DAĞHAN H620 EFES-2024'te vitrinde! Üstün özellikler yüksek teknoloji... Ultra hassasiyet tam isabet

1 İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam eden EFES-2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda ilk defa kullanılacak silah ve savunma sistemlerinin de bulunduğu teknolojiler, açılan sergiyle tanıtıldı.

2 Türk savunma sanayisinden 48 şirketin ürünlerini görücüye çıkardığı sergide, ilk kez tanıtılan sistemlerle, tatbikatın fiili atışlı bölümünde kullanılan bazı ürün ve sistemler de yer aldı.