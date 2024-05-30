Ege'de EFES-2024 Tatbikatı: Gece safhasında milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu

EFES-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 'in beraberindeki farklı ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarıyla ile TSK komuta kademesinin katılımıyla dün gerçekleştirildi.

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İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikatın gece safhası, Bakan Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın beraberlerindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra TSK komuta kademesinin alandaki yerini almasıyla başladı.