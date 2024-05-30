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Ege'de EFES-2024 Tatbikatı: Gece safhasında milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu

EFES-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in beraberindeki farklı ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarıyla ile TSK komuta kademesinin katılımıyla dün gerçekleştirildi. 45 ülkeden yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın gece safhası nefes kesti. Tatbikatın seçkin gözlemci günü kapsamında hedefler uzun ve orta menzilli tanksavar füzeleri, ATAK helikopterleri ile KORKUT hava savunma sisteminin de bulunduğu yerli ve milli silah sistemlerince tam isabetle vuruldu.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 09:16 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 09:57
Ege’de EFES-2024 Tatbikatı: Gece safhasında milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu 1

EFES-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in beraberindeki farklı ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarıyla ile TSK komuta kademesinin katılımıyla dün gerçekleştirildi.

Ege’de EFES-2024 Tatbikatı: Gece safhasında milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu 2

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikatın gece safhası, Bakan Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın beraberlerindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra TSK komuta kademesinin alandaki yerini almasıyla başladı.

Ege’de EFES-2024 Tatbikatı: Gece safhasında milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu 3

Tatbikat 45 ülkeden yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleşti.

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