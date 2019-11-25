İşte Android 10 güncellemesi alacak o telefonlar!
Android sürümün merakla beklenen güncellemesi Android 10 güncellemesi yayında. Hangi telefonların Android 10 güncellemesini alacağı belli oldu. Peki Android 10 güncellemesini hangi telefonlar alacak? Samsung, Xiaomi, Huawei, Asus, Oppo, Sony, HTC, Nokia, LG gibi markaların hangi telefonlarına Android 10 yüklenecek? Android 10 ne zaman çıkacak? İşte Android 10 güncellemesi alacak telefonlar
25.11.2019 07:35
- Son Güncelleme: 25.11.2019 07:35
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