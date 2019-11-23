NASA uydusu Güneş'in yakınında 'Dünya'dan daha büyük uzay gemisi' tespit etti! Herkesten gizliyor

Dünya genelindeki en çok merak edilen gizemlerden biri olan uzaylılarla ilgili her geçen gün yeni bir dedikodu ortaya atılmaya devam ediyor. Şimdi de yaşam kaynağımız Güneş'in çevresinde bir adet uzay gemisi olduğu iddiaları ortaya atıldı!

23.11.2019 10:10 - Son Güncelleme: 23.11.2019 10:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





