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NASA uydusu Güneş'in yakınında 'Dünya'dan daha büyük uzay gemisi' tespit etti! Herkesten gizliyor

Dünya genelindeki en çok merak edilen gizemlerden biri olan uzaylılarla ilgili her geçen gün yeni bir dedikodu ortaya atılmaya devam ediyor. Şimdi de yaşam kaynağımız Güneş'in çevresinde bir adet uzay gemisi olduğu iddiaları ortaya atıldı!

23.11.2019 10:10 - Son Güncelleme: 23.11.2019 10:41
NASA uydusu Güneş'in yakınında 'Dünya'dan daha büyük uzay gemisi' tespit etti! Herkesten gizliyor

Dünyanın en büyük gizemlerinden biri olan UFO'lar ve uzaylılar hakkında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

NASA uydusu Güneş'in yakınında 'Dünya'dan daha büyük uzay gemisi' tespit etti! Herkesten gizliyor

Aslında bunlara gelişme değil dedikodu desek daha doğru olacaktır. Çünkü herhangi resmi bir kurumdan net bir bilgi henüz yayınlanmadı.

NASA uydusu Güneş'in yakınında 'Dünya'dan daha büyük uzay gemisi' tespit etti! Herkesten gizliyor

Şimdi ortaya atılan iddialara göre Güneş'in yanında bir uzay gemisi bulunuyor. Bu iddianın sahibi ise UFO uzmanı Scott C Waring isimli kişi.

NASA uydusu Güneş'in yakınında 'Dünya'dan daha büyük uzay gemisi' tespit etti! Herkesten gizliyor

Waring yaptığı açıklamada, "NASA'nın yayınladığı Güneş fotoğraflarına bakarken, muhteşem bir orana sahip yeni cisim keşfettim."

NASA uydusu Güneş'in yakınında 'Dünya'dan daha büyük uzay gemisi' tespit etti! Herkesten gizliyor

"Bu cisim doğal olamayacak kadar güzel bir simetriye sahip. Boyut olarak neredeyse Ay büyüklüğünde. Güneş'in çevresinde daha önce bilinmeyen başka cisimlerde keşfettim. Belki bu uzay gemileri Güneş'i inceliyor." dedi.

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