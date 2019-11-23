NASA uydusu Güneş'in yakınında 'Dünya'dan daha büyük uzay gemisi' tespit etti! Herkesten gizliyor
Dünya genelindeki en çok merak edilen gizemlerden biri olan uzaylılarla ilgili her geçen gün yeni bir dedikodu ortaya atılmaya devam ediyor. Şimdi de yaşam kaynağımız Güneş'in çevresinde bir adet uzay gemisi olduğu iddiaları ortaya atıldı!
23.11.2019 10:10
- Son Güncelleme: 23.11.2019 10:41
Dünyanın en büyük gizemlerinden biri olan UFO'lar ve uzaylılar hakkında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
Aslında bunlara gelişme değil dedikodu desek daha doğru olacaktır. Çünkü herhangi resmi bir kurumdan net bir bilgi henüz yayınlanmadı.
Şimdi ortaya atılan iddialara göre Güneş'in yanında bir uzay gemisi bulunuyor. Bu iddianın sahibi ise UFO uzmanı Scott C Waring isimli kişi.
Waring yaptığı açıklamada, "NASA'nın yayınladığı Güneş fotoğraflarına bakarken, muhteşem bir orana sahip yeni cisim keşfettim."
"Bu cisim doğal olamayacak kadar güzel bir simetriye sahip. Boyut olarak neredeyse Ay büyüklüğünde. Güneş'in çevresinde daha önce bilinmeyen başka cisimlerde keşfettim. Belki bu uzay gemileri Güneş'i inceliyor." dedi.