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İşte Google aramasında ilk çıkan kare! Dünya Türkiye'yi Google'daki bu fotoğrafla tanıyor

Teknoloji devi arama motoru Google söz konusu internet olunca adeta tekel konumunda. Amerikalı Google'ın İngiltere ofisi ile birlikte çalışan Boredpanda ekibi, Google'da yapılan kent aramalarında kullanıcıların karşısına ilk çıkan kareleri derledi. Başka bir deyişle ekip, ülkeler ve kentler hakkında fazla bilgiye sahip olmayan kullanıcıların ilk intibalarını belirleyen kareleri belirlediler. Peki dünya Türkiye'yi hangi kareyle tanıyor? İşte Google'a yazınca ilk çıkan sonuç.

25.11.2019 15:41 - Son Güncelleme: 25.11.2019 15:49
İşte Google aramasında ilk çıkan kare! Dünya Türkiye'yi Google'daki bu fotoğrafla tanıyor

ABD merkezli teknoloji devi Google kuşkusuz söz konusu internet olunca adeta bir tekel konumunda. Google'ın İngiltere ofisi ile birlikte çalışan Boredpanda ekibi, Google'da yapılan kent aramalarında kullanıcıların karşısına ilk çıkan kareleri derledi.

Ekip, ülkeler ve kentler hakkında fazla bilgiye sahip olmayan kullanıcıların ilk intibalarını belirleyen kareleri belirlediler. İşte sonuçlar...

İşte Google aramasında ilk çıkan kare! Dünya Türkiye'yi Google'daki bu fotoğrafla tanıyor

Stockholm (İsveç)

İşte Google aramasında ilk çıkan kare! Dünya Türkiye'yi Google'daki bu fotoğrafla tanıyor

Reykjavik (İzlanda)

İşte Google aramasında ilk çıkan kare! Dünya Türkiye'yi Google'daki bu fotoğrafla tanıyor

Moskova (Rusya)

İşte Google aramasında ilk çıkan kare! Dünya Türkiye'yi Google'daki bu fotoğrafla tanıyor

Budapeşte (Macaristan)

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