İşte Google aramasında ilk çıkan kare! Dünya Türkiye'yi Google'daki bu fotoğrafla tanıyor

Teknoloji devi arama motoru Google söz konusu internet olunca adeta tekel konumunda. Amerikalı Google'ın İngiltere ofisi ile birlikte çalışan Boredpanda ekibi, Google'da yapılan kent aramalarında kullanıcıların karşısına ilk çıkan kareleri derledi. Başka bir deyişle ekip, ülkeler ve kentler hakkında fazla bilgiye sahip olmayan kullanıcıların ilk intibalarını belirleyen kareleri belirlediler. Peki dünya Türkiye'yi hangi kareyle tanıyor? İşte Google'a yazınca ilk çıkan sonuç.

25.11.2019 15:41 - Son Güncelleme: 25.11.2019 15:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





