İşte ABD savaş uçağı F-35'in rakibi olan uçaklar! SU-57 ve J-31'in özellikleri nelerdir? Çıkan sonuç inanılmaz!

ABD Başkanı Donald Trump'ın her fırsatta Türkiye'yi F-35'ler ile tehdit etmesi söz konusu uçakların eş değeri olup olmadığı konusunu akıllara getirdi. ABD Savaş uçağı F-35'in eş değeri Rusya ve Çin'de bulunuyor. Türkiye eğer F-35 tehdidine karşı bir savaş uçağı arayışına girerse Rusya'dan SU-57 ya da Çin'den J-31 alabilir. Bu iki uçak da ABD'nin çok övdüğü F-35'ler kadar iyi. Hatta bazı özellikleri F-35'ten çok daha gelişmiş. Peki F-35'in eş değeri olan SU-57 ve J-31'in özellikleri nelerdir? İşte F-35'in rakibi olan SU-57 ve J-31'in özellikleri...

06.11.2019 12:03 - Son Güncelleme: 06.11.2019 12:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





