İşte ABD savaş uçağı F-35'in rakibi olan uçaklar! SU-57 ve J-31'in özellikleri nelerdir? Çıkan sonuç inanılmaz!
ABD Başkanı Donald Trump'ın her fırsatta Türkiye'yi F-35'ler ile tehdit etmesi söz konusu uçakların eş değeri olup olmadığı konusunu akıllara getirdi. ABD Savaş uçağı F-35'in eş değeri Rusya ve Çin'de bulunuyor. Türkiye eğer F-35 tehdidine karşı bir savaş uçağı arayışına girerse Rusya'dan SU-57 ya da Çin'den J-31 alabilir. Bu iki uçak da ABD'nin çok övdüğü F-35'ler kadar iyi. Hatta bazı özellikleri F-35'ten çok daha gelişmiş. Peki F-35'in eş değeri olan SU-57 ve J-31'in özellikleri nelerdir? İşte F-35'in rakibi olan SU-57 ve J-31'in özellikleri...
Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini tercih edilmesinin ardından F-35 projesinden çıkarılması ve uçakların teslim edilmemesi, yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını kamuoyunun gündemine oturttu.
Partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan'ın, "ABD F-35'leri vermediği takdirde Rusya'dan savaş uçağı alımı olacak mı?" sorusuna "F-35 sorunu çözülmezse bu noktada da gereken adımları atarız" cevabını vermesi "F-35'e rakip olabilecek savaş uçağına yönelim olur mu" sorusunu akıllara getirdi. İşte Trump'ın F-35 tehdidini elinden alacak rakip savaş uçakları...