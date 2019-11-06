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İşte ABD savaş uçağı F-35'in rakibi olan uçaklar! SU-57 ve J-31'in özellikleri nelerdir? Çıkan sonuç inanılmaz!

ABD Başkanı Donald Trump'ın her fırsatta Türkiye'yi F-35'ler ile tehdit etmesi söz konusu uçakların eş değeri olup olmadığı konusunu akıllara getirdi. ABD Savaş uçağı F-35'in eş değeri Rusya ve Çin'de bulunuyor. Türkiye eğer F-35 tehdidine karşı bir savaş uçağı arayışına girerse Rusya'dan SU-57 ya da Çin'den J-31 alabilir. Bu iki uçak da ABD'nin çok övdüğü F-35'ler kadar iyi. Hatta bazı özellikleri F-35'ten çok daha gelişmiş. Peki F-35'in eş değeri olan SU-57 ve J-31'in özellikleri nelerdir? İşte F-35'in rakibi olan SU-57 ve J-31'in özellikleri...

06.11.2019 12:03 - Son Güncelleme: 06.11.2019 12:03
İşte ABD savaş uçağı F-35'in rakibi olan uçaklar! SU-57 ve J-31'in özellikleri nelerdir? Çıkan sonuç inanılmaz!

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini tercih edilmesinin ardından F-35 projesinden çıkarılması ve uçakların teslim edilmemesi, yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını kamuoyunun gündemine oturttu.

Partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan'ın, "ABD F-35'leri vermediği takdirde Rusya'dan savaş uçağı alımı olacak mı?" sorusuna "F-35 sorunu çözülmezse bu noktada da gereken adımları atarız" cevabını vermesi "F-35'e rakip olabilecek savaş uçağına yönelim olur mu" sorusunu akıllara getirdi. İşte Trump'ın F-35 tehdidini elinden alacak rakip savaş uçakları...

İşte ABD savaş uçağı F-35'in rakibi olan uçaklar! SU-57 ve J-31'in özellikleri nelerdir? Çıkan sonuç inanılmaz!

ÇİN SAVAŞ UÇAĞI J-31: Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu ve Shenyang Aircraft şirketi tarafından geliştirilen J-31, ihracata yönelik geliştirilmiş beşinci nesil çift motorlu ve çok amaçlı bir gizli savaş uçağı.

İşte ABD savaş uçağı F-35'in rakibi olan uçaklar! SU-57 ve J-31'in özellikleri nelerdir? Çıkan sonuç inanılmaz!

Amerikalı bir çok askeri yetkili tarafından F-35'in kopyası olduğu iddia edilen J-31, Çin uçak sanayinin F-35'e rakip olarak ürettiği yeni çok rollü avcı uçağıdır.

İşte ABD savaş uçağı F-35'in rakibi olan uçaklar! SU-57 ve J-31'in özellikleri nelerdir? Çıkan sonuç inanılmaz!

Çinliler F-22'ye karşı J-20, F-35' e karşı j-31'i üretmişlerdir. F-35'e dış görünüş olarak çok benzeyen J-31, F-35'ten farklı olarak uçak gemilerine iniş kabiliyetlidir.

İşte ABD savaş uçağı F-35'in rakibi olan uçaklar! SU-57 ve J-31'in özellikleri nelerdir? Çıkan sonuç inanılmaz!

Üstelik J-31'in F-35 gibi tek değil çift motorlu olduğunu da hatırlatalım. Sonuç olarak silah yükünün çoğunu kanat altında taşıyan ama beşinci nesil "Stealth" olduğu iddia edilen bir uçak var karşımızda.

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