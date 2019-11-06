İşte karşınızda iPhone 12! 2020'de satışa sunulacak
2020'de satışa sunulacak iPhone 12 ile tasarım tamamen değişecek. Sızdırılan son raporlara göre Apple, iPhone 12 modellerinde iPhone 4 ve iPhone 5'te olduğu gibi köşeli hatlara sahip bir tasarım çizgisi izleyecek. Çentik boyutunun küçüleceği yeni iPhone modellerinde ana kamera sayısı da 4'e çıkacak. İşte karşınızda yeni iPhone 12.
06.11.2019 09:58
- Son Güncelleme: 06.11.2019 09:59
O zamana kadar hem ekran boyutu, hem de çerçeve tasarımı olarak farklı bir çizgi izleyen Cupertino merkezli şirket, iPhone 6 ile hem ekran boyutunu büyütmüş, hem de daha oval bir tasarıma yönelmişti.
Apple'ın iPhone 6 ile benimsediği tasarım çizgisi 6S, 7 ve 8 modelleriyle devam etti.
iPhone X ile kasa tasarımı olarak iPhone 6'nın izinden gitmeye devam eden Tim Cook ve ekibi, ekran tarafında ise çentikli tasarım çizgisine geçiş yapmıştı.
Kısaca özetlemek gerekirse, Apple iPhone 6'dan bu yana kasa tarafında radikal bir değişikliğe imza atmadı. Neyse ki bu duruş 2020 yılında satışa sunulacak olan iPhone 12 modelleri ile tamamen değişecek.
Sızdırılan son raporlara göre Apple, iPhone 12 modellerinde iPhone 4 ve iPhone 5'te olduğu gibi köşeli hatlara sahip bir tasarım çizgisi izleyecek.