İşte ABD savaş uçağı F-35'in rakibi olan uçaklar! SU-57 ve J-31'in özellikleri nelerdir? 06.11.2019 13:34

ABD Başkanı Donald Trump'ın her fırsatta Türkiye'yi F-35'ler ile tehdit etmesi söz konusu uçakların eş değeri olup olmadığı konusunu akıllara getirdi. ABD Savaş uçağı F-35'in eş değeri Rusya ve Çin'de bulunuyor. Türkiye eğer F-35 tehdidine karşı bir savaş uçağı arayışına girerse Rusya'dan SU-57 ya da Çin'den J-31 alabilir. Bu iki uçak da ABD'nin çok övdüğü F-35'ler kadar iyi. Hatta bazı özellikleri F-35'ten çok daha gelişmiş. Peki F-35'in eş değeri olan SU-57 ve J-31'in özellikleri nelerdir? İşte F-35'in rakibi olan SU-57 ve J-31'in özellikleri...

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini tercih edilmesinin ardından F-35 projesinden çıkarılması ve uçakların teslim edilmemesi, yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını kamuoyunun gündemine oturttu.

Partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan'ın, "ABD F-35'leri vermediği takdirde Rusya'dan savaş uçağı alımı olacak mı?" sorusuna "F-35 sorunu çözülmezse bu noktada da gereken adımları atarız" cevabını vermesi "F-35'e rakip olabilecek savaş uçağına yönelim olur mu" sorusunu akıllara getirdi. İşte Trump'ın F-35 tehdidini elinden alacak rakip savaş uçakları...

ÇİN SAVAŞ UÇAĞI J-31: Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu ve Shenyang Aircraft şirketi tarafından geliştirilen J-31, ihracata yönelik geliştirilmiş beşinci nesil çift motorlu ve çok amaçlı bir gizli savaş uçağı.

Çinliler F-22'ye karşı J-20, F-35' e karşı j-31'i üretmişlerdir. F-35'e dış görünüş olarak çok benzeyen J-31, F-35'ten farklı olarak uçak gemilerine iniş kabiliyetlidir.

Amerikalı bir çok askeri yetkili tarafından F-35'in kopyası olduğu iddia edilen J-31, Çin uçak sanayinin F-35'e rakip olarak ürettiği yeni çok rollü avcı uçağıdır.

Üstelik J-31'in F-35 gibi tek değil çift motorlu olduğunu da hatırlatalım. Sonuç olarak silah yükünün çoğunu kanat altında taşıyan ama beşinci nesil "Stealth" olduğu iddia edilen bir uçak var karşımızda.

Uzmanlar J-31'in F-35 ile benzer yeteneklere sahip olduğunu ve uygun bir seçenek olduğunu belirtiyor.

8 ton (6'sı iç bölümde, 6'sı kanatların altında olmak üzere 12 füze) silah taşıyabilen J-31'in 70 milyon dolarlık fiyatı da F-35'e göre bir başka avantajı. F-35 gibi orta menzilli havadan havaya füzeler ya da bombalar için biçimlendirilmiş iki bölmeye sahip.

RUS SAVAŞ UÇAĞI SU-57: Daha önce PAK-FA ve T-50 adını taşıyan SU-57 uçağı, Rusya'nın en yeni 5. nesil avcı uçağı. Tasırımcısı, P.O. Suhoy Test ve Tasarım Bürosu olan Su-57'nin 12 uçaktan oluşacak ilk seri üretim grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Su-57 ilk uçuşunu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti.

F-35'lerin Rus savunma sanayi içindeki asıl muadili Su-57'ler. Rus yapımı Su-57'nin en büyük avantajı fiyatının çok uygun olması. Ancak Ruslar, uçaklarının uçuş süresi, azami hız, azami uçuş menzili, azami muharebe yükü açısından da F-35'lerden üstün olduğunu ileri sürüyorlar.

ABD'nin F-35 tehdidinin ardından alternatif olarak gündeme gelen Su-57'de çift motor varken F-35'de tek motor yer alıyor.

SU-57'nin dahili silah istasyonu ise iki motorun arasında yer alıyor. Bu boşlukta dört adet havadan havaya veya iki adet havadan havaya bir adet havadan karaya füze konumlandırılabiliyor. Kanatlardaki silah yuvaları kullanıldığında bu sayı sekize kadar çıkarken, uçağın ön tarafında 30 mm top yer alıyor. F-35 ise kanatlarda yer alan harici silah kulelerine 6 adet füze takılabilirken, hayalet uçak yeteneğinin korunması gerektiğinde sadece dahili silah yuvası kullanılıyor. Dahili silah yuvasına ise iki adet füze yerleştirilebiliyor.

SU-57 ise katil uçak olarak tanımlanıyor, yani ana amacı diğer düşman uçakları ile mücadele etmek için geliştirilmiş bir uçak.

Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan Rusya'nın çok işlevli yeni avcı uçağı Su-57'nin, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip bir uçak olduğu ve F-35'ler gibi "görünmezlik" beceresiyle, yani düşük radar iziyle donatıldığı ileri sürülüyor.