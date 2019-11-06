Android 10 ve Android Pie güncellemesi alan cep telefonu marka ve modeller! İşte Android 10 özellikleri...



Ekran kaydı özelliği sayesinde iPhone'lar ile paralel şekilde herhangi bir harici programa artık ihtiyaç yok. Akıllı yanıtlar özelliği ise gelen bildirimlere göre çeşitli işlem önerilerinde bulunuyor. Örneğin, birisi size konum gönderdiğinde, onu Google Haritalar ile doğrudan açmayı öneriyor.

Android 10, 5G bağlantısı noktasında da yeni özellikleri barındırıyor. Geliştiricilerin kullanabildiği API'lerde genişletilmeler yapıldı. Uygulamanın çalıştığı telefonda hızlı ve yüksek bir ağ bağlantısı olup olmadığını anlamak için yeni API'ler kullanılabilir hale geldi. Bu sayede yeni oyun ve uygulamalar daha zengin ve sürükleyici bir hale gelebilir.

Gelelim Live Caption özelliğine... Yeni özellik video izlerken ve görüntülü görüşmeler sağlarken, kişinin altyazı ile anlık olarak bilgilendirilmesini sağlıyor. Ayrıca konuşan kişinin söyledikleri, başka dillere de anlık olarak çevrilebiliyor.