Android 10 ve Android Pie güncellemesi alan cep telefonu marka ve modeller! İşte Android 10 özellikleri...
Milyonlarca Android telefon kullanıcısını sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Android telefonlar tamamen değişiyor. Android 10 güncellemesini telefonunuz alacak mı? Hemen kontrol edin... Peki Android 10 hangi modellere gelecek? İşte Android 10 güncellemesi alacak modellerin tam listesi. İlk geçiş yapan telefonlar Google Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL oldu. LG ve Xiaomi gibi Android 10 Beta programında bulunan markalara ait telefonlar da ilerleyen günlerde Android 10 güncellemesini alacak. Bu nedenle belirli aralıklarla telefonunuza güncelleme gelip gelmediğini kontrol etmenizde fayda var.
Android telefonlar tamamen değişiyor. Android 10 güncellemesini telefonunuz alacak mı? Hemen kontrol edin...
Android sürümünün en yenisi Android 10 güncellemesi, 50 yeni gizlilik ve güvenlik ayarıyla birlikte geliyor. Bir süredir konuşulan Android 10'un en önemli özelliği karanlık mod desteği ve kullanıcıları gezinme çubuğundan kurtaran yeni bir jest navigasyon sistemi.
Ekran kaydı özelliği sayesinde iPhone'lar ile paralel şekilde herhangi bir harici programa artık ihtiyaç yok. Akıllı yanıtlar özelliği ise gelen bildirimlere göre çeşitli işlem önerilerinde bulunuyor. Örneğin, birisi size konum gönderdiğinde, onu Google Haritalar ile doğrudan açmayı öneriyor.
Android 10, 5G bağlantısı noktasında da yeni özellikleri barındırıyor. Geliştiricilerin kullanabildiği API'lerde genişletilmeler yapıldı. Uygulamanın çalıştığı telefonda hızlı ve yüksek bir ağ bağlantısı olup olmadığını anlamak için yeni API'ler kullanılabilir hale geldi. Bu sayede yeni oyun ve uygulamalar daha zengin ve sürükleyici bir hale gelebilir.
Gelelim Live Caption özelliğine... Yeni özellik video izlerken ve görüntülü görüşmeler sağlarken, kişinin altyazı ile anlık olarak bilgilendirilmesini sağlıyor. Ayrıca konuşan kişinin söyledikleri, başka dillere de anlık olarak çevrilebiliyor.