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iPhone XL'in tasarımı sızdı! İşte iPhone XL tasarım ve özellikleri

ABD merkezli teknoloji devinin yeni modeli iPhone XL'in tasarımız sızdı. iPhone XL tasarımı nasıl olacak? Apple iPhone XL'ta hangi özellikler yer alacak? İşte iPhone XL ile ilgili ortaya çıkan tüm bilgiler...

29.03.2019 10:25 - Son Güncelleme: 29.03.2019 10:33
iPhone XL'in tasarımı sızdı! İşte iPhone XL tasarım ve özellikleri

Daha önce yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran @Slashleaks ve @OnLeaks tarafından ortaya çıkartılan iPhone XI kaynak kalıbı yeni iPhone 'un 3 arka kamera ile geleceği iddiasını doğrular nitelikte.

iPhone XL'in tasarımı sızdı! İşte iPhone XL tasarım ve özellikleri

Apple'ın ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu'na yaptığı patent başvurusu bu yıl tanıtılacak iPhone modeli iPhone 11'in (iPhone XL) sır gibi saklanan özelliğini gözler önüne sermişti.

Söz konusu başvuruda önemli bir detaylı keşfeden AppleInsider, iPhone 11 ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan önemli bir kamera özelliğini gün yüzüne çıkarttı.

iPhone XL'in tasarımı sızdı! İşte iPhone XL tasarım ve özellikleri

AppleInsider'da yer alan habere göre, yeni iPhone modellerinde Apple oldukça ilginç bir kamera özelliğine yer verecek.

Söz konusu kamera özelliği sayesinde, cihaz kullanıcıların fotoğraf çekeceğini önceden tespit edilebilecek.

iPhone XL'in tasarımı sızdı! İşte iPhone XL tasarım ve özellikleri

iPhone 11'de yer alacak jiroskop sensörleri sayesinde kullanıcı fotoğraf çekmek için hamle yaptığında telefonun kamerası otomatik olarak açılacak.

iPhone XL'in tasarımı sızdı! İşte iPhone XL tasarım ve özellikleri

3 ARKA KAMERA İLE GELECEK

9to5Mac'te yer alan haberde telefona ait görsele yer verildi. Söz konusu cihazın 3 arka kamera ile geleceği bilgisine yer verildi.

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