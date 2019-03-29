iPhone XL'in tasarımı sızdı! İşte iPhone XL tasarım ve özellikleri
ABD merkezli teknoloji devinin yeni modeli iPhone XL'in tasarımız sızdı. iPhone XL tasarımı nasıl olacak? Apple iPhone XL'ta hangi özellikler yer alacak? İşte iPhone XL ile ilgili ortaya çıkan tüm bilgiler...
29.03.2019 10:25
- Son Güncelleme: 29.03.2019 10:33
Apple'ın ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu'na yaptığı patent başvurusu bu yıl tanıtılacak iPhone modeli iPhone 11'in (iPhone XL) sır gibi saklanan özelliğini gözler önüne sermişti.
Söz konusu başvuruda önemli bir detaylı keşfeden AppleInsider, iPhone 11 ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan önemli bir kamera özelliğini gün yüzüne çıkarttı.
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