iPhone XL'in tasarımı sızdı! İşte iPhone XL tasarım ve özellikleri

Apple'ın ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu'na yaptığı patent başvurusu bu yıl tanıtılacak iPhone modeli iPhone 11'in (iPhone XL) sır gibi saklanan özelliğini gözler önüne sermişti.

Söz konusu başvuruda önemli bir detaylı keşfeden AppleInsider, iPhone 11 ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan önemli bir kamera özelliğini gün yüzüne çıkarttı.