Malezya'ya ASELSAN tank ve uçakları damgasını vurdu!

Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün: "Hava ve kara platformlarıyla alakalı takip ettiğimiz projelerimiz var. Uçak modernizasyonu konusunda takip ettiğimiz bir proje var. İnşallah onu Türk mühendisleriyle kendi ülkemizde Malezya için geliştirir ve teslim eder olacağız. Tank sistemleri için modernizasyon projeleri var. Bunların hepsi iki ülke arasında ticaretin artması, ilişkilerin gelişmesi konusunda fırsatlar. Yeni sözleşmeler için kuvvetli işaretler var"