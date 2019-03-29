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iPhone XL'in tasarımı sızdı! İşte iPhone XL tasarım ve özellikleri

29.03.2019 11:50

ABD merkezli teknoloji devinin yeni modeli iPhone XL'in tasarımız sızdı. iPhone XL tasarımı nasıl olacak? Apple iPhone XL'ta hangi özellikler yer alacak? İşte iPhone XL ile ilgili ortaya çıkan tüm bilgiler...


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