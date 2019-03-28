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NASA 2 boyunca yatarak film izleyecek personel arıyor! 100 bin TL maaş...

Hem NASA'da çalışmak hem de tüm gün film izlemek ister misiniz? Kim istemez ki. NASA, mikro yerçekiminin etkilerini incelemek için iki ay boyunca yatarak film izleyecek gönüllüler arıyor. Yapılan açıklamaya göre, işe alınan kişilere 2 ay için yaklaşık 100 bin TL ücret ödenecek.

28.03.2019 15:26 - Son Güncelleme: 28.03.2019 15:38
NASA 2 boyunca yatarak film izleyecek personel arıyor!

Geçtiğimiz haftalarda Mars'a göndereceği astronotlar için aradığı krıterler arasında esprili olmayı da sıralayan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni bir iş ilanı ile gündemde.

NASA 2 boyunca yatarak film izleyecek personel arıyor!

NASA, mikro yerçekiminin etkilerini incelemek için iki ay boyunca yatarak film izleyecek gönüllüler arıyor. Yapılan açıklamaya göre, işe alınan kişilere 2 ay için yaklaşık 100 bin TL ücret ödenecek.

NASA 2 boyunca yatarak film izleyecek personel arıyor!

Almanya'nın Köln kentindeki Uzay Araştırma Merkezi'nde yapılacak çalışma için 12'si kadın 12'si erkek olmak üzere 24 gönüllü seçilecek.

NASA 2 boyunca yatarak film izleyecek personel arıyor!

Adaylarda aranan şartlar ise şöyle: 24-55 yaşları arasında olmak, Almanca bilmek, herhangi bir sağlık sorununa sahip olmamak.

NASA 2 boyunca yatarak film izleyecek personel arıyor!

NASA'NIN ASTRONOT ADAYLARINA SORDUĞU SORULAR

Peki NASA'nın astronot adaylarına sorduğu mülakat sorularını biliyor musunuz?

Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi(NASA)'nin astronot adaylarına mülakat esnasında sorduğu sorular yayımlandı. 16 sorudan oluşan bu mini testle; adayların fizik bilimi bilgisi ve NASA hakkındaki genel kültürleri sorgulanırken, akıl yürütme teknikleri ve psikolojik yönelimleri ile ilgili bilgi ediniliyor.

İşte o sorular...

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