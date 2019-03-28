NASA 2 boyunca yatarak film izleyecek personel arıyor! 100 bin TL maaş...
Hem NASA'da çalışmak hem de tüm gün film izlemek ister misiniz? Kim istemez ki. NASA, mikro yerçekiminin etkilerini incelemek için iki ay boyunca yatarak film izleyecek gönüllüler arıyor. Yapılan açıklamaya göre, işe alınan kişilere 2 ay için yaklaşık 100 bin TL ücret ödenecek.
28.03.2019 15:26
- Son Güncelleme: 28.03.2019 15:38
NASA'NIN ASTRONOT ADAYLARINA SORDUĞU SORULAR
Peki NASA'nın astronot adaylarına sorduğu mülakat sorularını biliyor musunuz?
Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi(NASA)'nin astronot adaylarına mülakat esnasında sorduğu sorular yayımlandı. 16 sorudan oluşan bu mini testle; adayların fizik bilimi bilgisi ve NASA hakkındaki genel kültürleri sorgulanırken, akıl yürütme teknikleri ve psikolojik yönelimleri ile ilgili bilgi ediniliyor.
İşte o sorular...
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