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iPhone kullanıcılarını üzen haber Apple'dan geldi! iPhone'larda artık olmayacak...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone'larıyla ilgili flaş bir adım atmaya hazırlanıyor. iPhone 12 serisine ait telefonları kullanıcıları ile buluşturmak için sayılı günler kala gelen haber, iPhone kullanıcılarını bir hayli üzüyor. Apple maliyetleri düşürmek adına iPhone'larda flaş bir yeniliğe gidiyor. Bakın iPhone'larda artık ne göremeyeceksiniz...

01.10.2020 15:06 - Son Güncelleme: 01.10.2020 15:06
iPhone kullanıcılarını üzen haber Apple'dan geldi! iPhone'larda artık olmayacak...

iPHONE KULLANICILARINI ÜZEN HABER!

Apple maliyetleri düşürmek adına iPhone'larda flaş bir yeniliğe gidiyor.AirPods gibi kablosuz kulaklıklarının kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte o tarafta satışlarını artırmak isteyen Apple, kullanıcıların kulaklık için ek ödeme yapmasına neden olacak.

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iPhone kullanıcılarını üzen haber Apple'dan geldi! iPhone'larda artık olmayacak...

iPhone'larla birlikte gelen EarPods kulaklıklar yeni modellerde karşımıza çıkmayacak.

iPhone kullanıcılarını üzen haber Apple'dan geldi! iPhone'larda artık olmayacak...

Diğer yandan şarj kabloları da değişiyor. Apple'ın iPhone 12'lerle birlikte vereceği şarj kablosu ilk kez görüntülendi.

iPhone kullanıcılarını üzen haber Apple'dan geldi! iPhone'larda artık olmayacak...

Yayınlanan görüntülere bakıldığında şarj kablosunun değiştiği dikkat çekiyor. Kabloda dikkat çeken ilk yenilik tasarımı olmuş.

iPhone kullanıcılarını üzen haber Apple'dan geldi! iPhone'larda artık olmayacak...

Üzeri örgülü bir tasarıma sahip olan yeni iPhone şarj kabloları, daha dayanıklı bir yapıda olacak gibi görünüyor.

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