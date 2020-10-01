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iPhone kullanıcılarını üzen haber Apple'dan geldi! iPhone'larda artık olmayacak...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone'larıyla ilgili flaş bir adım atmaya hazırlanıyor. iPhone 12 serisine ait telefonları kullanıcıları ile buluşturmak için sayılı günler kala gelen haber, iPhone kullanıcılarını bir hayli üzüyor. Apple maliyetleri düşürmek adına iPhone'larda flaş bir yeniliğe gidiyor. Bakın iPhone'larda artık ne göremeyeceksiniz...

01.10.2020 15:06 - Son Güncelleme: 01.10.2020 15:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





