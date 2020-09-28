SİHA'lar düşmana göz açtırmıyor! SİHA nedir, özellikleri nelerdir?
Bölgesinde en çok sözü dinlenen ülkelerinden biri olan Türkiye'nin yerli ve milli silahları, dünya çapında tanınan markaların başında geliyor. Helikopter, piyade tüfeği, füze, İHA, SİHA ve birçok kalemde kendi silahını üreten Türkiye son olarak Karabağ'da SİHA'larla destan yazdı. İlk silah kullanan insansız hava aracımız olan SİHA'lar rejim hedeflerini bombalamaya devam ediyor. İşte SİHA'ların merak edilen özellikleri...
BAYRAKTAR TB2
Şu anda TSK'da aktif bir şekilde kullanılan Bayraktar TB2 de Baykar tarafından üretiliyor. 27 saat 3 dakika havada kalabilen TB2 27 bin feet'e kadar da çıkabiliyor. Keşif, istihbarat görevleri için aktif kullanılıyor. TSK, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılından bu yana envanter listesinde.
Tam otomatik seyir ve rota takibi yapabilen TB2 yerden de kontrol edilebiliyor. Lityum batarya ile çalışıyor. 55 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor.
Bayraktar TB2 SİHA, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabilir ve dört akıllı mühimmata kadar faydalı yükü hedefe ateşleyerek imha etmesini sağlayabilir. Bayraktar TB2, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistemdir. Sistem bu özellikleriyle sivil güvenliğini ön planda tutar.
Bayraktar Akıncı
Ve geldik en etkili SİHA'larımızdan Akıncı'ya. Yine Baykar tarafından üretilen Akıncı gelişmiş özelikleri ile ön plana çıkıyor. Kanat genişliği 20 metre olan Akıncı kendisine özgü geliştirilen yapay zeka sistemi ile çalışmaktadır. Şu an aktif görevde olan pek çok savaş uçağının özelliğini de bünyesinde barındıracak.