SİHA'lar düşmana göz açtırmıyor! SİHA nedir, özellikleri nelerdir?

BAYRAKTAR TB2

Şu anda TSK'da aktif bir şekilde kullanılan Bayraktar TB2 de Baykar tarafından üretiliyor. 27 saat 3 dakika havada kalabilen TB2 27 bin feet'e kadar da çıkabiliyor. Keşif, istihbarat görevleri için aktif kullanılıyor. TSK, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılından bu yana envanter listesinde.

Tam otomatik seyir ve rota takibi yapabilen TB2 yerden de kontrol edilebiliyor. Lityum batarya ile çalışıyor. 55 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor.