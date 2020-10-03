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Türk mühendisler üretti, yıl sonuna kadar hazır! PUHU Türk Silahlı Kuvvetlerine elektronik harpte üstünlük kazandıracak

Bölgesinde en çok sözü dinlenen ülkelerinden biri olan Türkiye'nin yerli ve milli silahları, dünya çapında tanınan markaların başında geliyor. Helikopter, piyade tüfeği, füze, İHA, SİHA ve birçok kalemde kendi silahını üreten Türkiye, elektronik harpte önemli üstünlük sağladığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, taşınabilir dinleme ve kestirme sistemi olan PUHU'nun son operasyonlarda etkin şekilde kullanılarak Türk Silahlı Kuvvetlerine elektronik harpte önemli üstünlük sağladığını bildirdi.

03.10.2020 14:40 - Son Güncelleme: 03.10.2020 15:22
Türk mühendisler üretti, yıl sonuna kadar hazır! PUHU Türk Silahlı Kuvvetlerine elektronik harpte üstünlük kazandıracak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PUHU hakkında bilgi verdi.

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Türk mühendisler üretti, yıl sonuna kadar hazır! PUHU Türk Silahlı Kuvvetlerine elektronik harpte üstünlük kazandıracak

Sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sağlayacağı avantajlara işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"PUHU taşınabilir dinleme ve kestirme sistemleri son operasyonlarda etkin şekilde kullanılarak TSK'ya elektronik harpte önemli üstünlük sağladı. Bu süreçte PUHU'ya ek yetenekler kazandırılması için Ar-Ge çalışmaları devam etti ve teknolojik ilerlemeler kaydedildi.

Türk mühendisler üretti, yıl sonuna kadar hazır! PUHU Türk Silahlı Kuvvetlerine elektronik harpte üstünlük kazandıracak

PUHU, artık yerli, milli yazılım ve donanımlarla drone tespit kabiliyeti kazanacak. Uzaktan komuta ve işletim özelliğine de kavuşacak sistemin araç üzerine entegre mobil versiyonu üretilecek. Yeni PUHU'nun ilk teslimatlarını bu yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Türk mühendisler üretti, yıl sonuna kadar hazır! PUHU Türk Silahlı Kuvvetlerine elektronik harpte üstünlük kazandıracak
Türk mühendisler üretti, yıl sonuna kadar hazır! PUHU Türk Silahlı Kuvvetlerine elektronik harpte üstünlük kazandıracak

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