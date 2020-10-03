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Türk mühendisler üretti, yıl sonuna kadar hazır! PUHU Türk Silahlı Kuvvetlerine elektronik harpte üstünlük kazandıracak

Bölgesinde en çok sözü dinlenen ülkelerinden biri olan Türkiye'nin yerli ve milli silahları, dünya çapında tanınan markaların başında geliyor. Helikopter, piyade tüfeği, füze, İHA, SİHA ve birçok kalemde kendi silahını üreten Türkiye, elektronik harpte önemli üstünlük sağladığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, taşınabilir dinleme ve kestirme sistemi olan PUHU'nun son operasyonlarda etkin şekilde kullanılarak Türk Silahlı Kuvvetlerine elektronik harpte önemli üstünlük sağladığını bildirdi.

03.10.2020 14:40 - Son Güncelleme: 03.10.2020 15:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





