Dünyanın gözü bu fuarda! Bombayı patlattılar

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019), İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açtı. Başta katlanabilir telefonlar olmak üzere kameralarda geliştirdikleri özellikleri ile öne çıkardıkları telefonlarının tanıtımını fuar öncesi arka arkaya yapan şirketler, yeni telefonlarını stantlarında da görücüye çıkardı.

25.02.2019 22:27 - Son Güncelleme: 25.02.2019 22:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





