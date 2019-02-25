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Dünyanın gözü bu fuarda! Bombayı patlattılar

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019), İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açtı. Başta katlanabilir telefonlar olmak üzere kameralarda geliştirdikleri özellikleri ile öne çıkardıkları telefonlarının tanıtımını fuar öncesi arka arkaya yapan şirketler, yeni telefonlarını stantlarında da görücüye çıkardı.

25.02.2019 22:27 - Son Güncelleme: 25.02.2019 22:39
GSMA Mobil Dünya Kongresi kapılarını açtı

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019), İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açtı.

GSMA Mobil Dünya Kongresi kapılarını açtı

Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinin birbirinden ilgi çekici ürün ve hizmetleriyle yerini aldığı GSMA Mobil Dünya Kongresi'ne, bu yıl 200'ü aşkın ülkeden yaklaşık 107 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

GSMA Mobil Dünya Kongresi kapılarını açtı

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi kapsamında ürün ve hizmet geliştiren şirketleri de fuarda yerini aldı. Fuara 30'u aşkın Türk şirketi katıldı.

GSMA Mobil Dünya Kongresi kapılarını açtı

Bu yıl fuarın amiral gemisi 5G teknolojileri olarak öne çıkıyor.

GSMA Mobil Dünya Kongresi kapılarını açtı

Başta katlanabilir telefonlar olmak üzere kameralarda geliştirdikleri özellikleri ile öne çıkardıkları telefonlarının tanıtımını fuar öncesi arka arkaya yapan şirketler, yeni telefonlarını stantlarında da görücüye çıkardı.

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