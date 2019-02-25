Dünyanın gözü bu fuarda! Bombayı patlattılar
Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019), İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açtı. Başta katlanabilir telefonlar olmak üzere kameralarda geliştirdikleri özellikleri ile öne çıkardıkları telefonlarının tanıtımını fuar öncesi arka arkaya yapan şirketler, yeni telefonlarını stantlarında da görücüye çıkardı.
25.02.2019 22:27
- Son Güncelleme: 25.02.2019 22:39
Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress (MWC 2019), İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açtı.
Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinin birbirinden ilgi çekici ürün ve hizmetleriyle yerini aldığı GSMA Mobil Dünya Kongresi'ne, bu yıl 200'ü aşkın ülkeden yaklaşık 107 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor.
Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi kapsamında ürün ve hizmet geliştiren şirketleri de fuarda yerini aldı. Fuara 30'u aşkın Türk şirketi katıldı.
Bu yıl fuarın amiral gemisi 5G teknolojileri olarak öne çıkıyor.
Başta katlanabilir telefonlar olmak üzere kameralarda geliştirdikleri özellikleri ile öne çıkardıkları telefonlarının tanıtımını fuar öncesi arka arkaya yapan şirketler, yeni telefonlarını stantlarında da görücüye çıkardı.