Huawei Mate 20 X model telefonunu tanıttı! Huawei Mate 20 X'in özellikleri nelerdir?
Huawei, heyecanla beklenen 5G özellikli yeni telefonu Mate 20 X'i tanıttı. Huawei Mate 20 X model telefon Huawei'nin cep telefonu bölümünün başkanı He Gang tarafından tanıtıldı. He Gan, tanıtım töreninde Huawei Mate 20 X'in Çin'in ilk 5G ağ erişim lisansını aldığını söyledi. Peki Huawei Mate 20 X'in özellikleri nelerdir? Mate 20 X'in kamerası kaç megapiksel? Huawei Mate 20 X hangi işletim sistemini kullanıyor? İşte Huawei Mate 20 X ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
27.07.2019 20:21
- Son Güncelleme: 27.07.2019 20:32
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