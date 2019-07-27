NASA Türkiye'nin uzaydan görüntüsünü yayınladı! NASA görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, sosyal medya hesabından dünyanın yaklaşık 400 kilometre yükseklikten nasıl göründüğünün fotoğraflarını yayınladı. Sosyal medyadan yayınan fotoğrafta Güneydoğu Asya ve Endonezya göründü. ISS'de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip... NASA, (İngilizce: National Aeronautics and Space Administration) (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurum. 29 Temmuz 1958 tarihindeABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulmuştur. Daire, 1 Ekim 1958 tarihinden itibaren askeri amaçlardan ziyade sivil alanda barışçıl bir şekilde faaliyet göstermeye başlamıştır. İşte o görüntüler...

27.07.2019 02:13 - Son Güncelleme: 27.07.2019 02:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





