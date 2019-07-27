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NASA Türkiye'nin uzaydan görüntüsünü yayınladı! NASA görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, sosyal medya hesabından dünyanın yaklaşık 400 kilometre yükseklikten nasıl göründüğünün fotoğraflarını yayınladı. Sosyal medyadan yayınan fotoğrafta Güneydoğu Asya ve Endonezya göründü. ISS'de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip... NASA, (İngilizce: National Aeronautics and Space Administration) (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurum. 29 Temmuz 1958 tarihindeABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulmuştur. Daire, 1 Ekim 1958 tarihinden itibaren askeri amaçlardan ziyade sivil alanda barışçıl bir şekilde faaliyet göstermeye başlamıştır. İşte o görüntüler...

27.07.2019 02:13 - Son Güncelleme: 27.07.2019 02:25
NASA Türkiye'nin uzaydan görüntüsünü yayınladı! NASA görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, sosyal medya hesabından dünyanın yaklaşık 400 kilometre yükseklikten nasıl göründüğünün fotoğraflarını yayınladı. Sosyal medyadan yayınan fotoğrafta Güneydoğu Asya ve Endonezya göründü.

NASA Türkiye'nin uzaydan görüntüsünü yayınladı! NASA görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı

ISS'de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip. Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor. İşte o karelerden en dikkat çekenleri..

NASA Türkiye'nin uzaydan görüntüsünü yayınladı! NASA görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı

Hood Dağı (Oregon)

NASA Türkiye'nin uzaydan görüntüsünü yayınladı! NASA görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı

Egmont Volkanı (Yeni Zelanda)

NASA Türkiye'nin uzaydan görüntüsünü yayınladı! NASA görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı

Etna Dağı (Sicilya)

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