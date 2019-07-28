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Google uyardı: Telefonunuzdan hemen silin (cep telefonundan silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

Google tarafından cep telefonu kullanan milyonlara uyarı geldi. Cep telefonlarımıza ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar başınızı derde sokabilir. Bu bağlamda teknoloji devi Google, milyonlarca telefon kullanıcısına büyük ve dikkate alınması ihtiyaç duyulan bir uyarıda bulundu. Telefondan mutlaka silinmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, telefon kullanıcıları için kritik ihtarlar da yaptı. Google'ın uyarılarından sonra birçok akıllı telefon kullanıcısı, Google'ın uyardığı, telefona zarar veren o programları merak ediyor. Peki hangi uygulamalar telefona zarar veriyor? İşte kesinlikle telefondan silinmesi gereken uygulamalar...

28.07.2019 10:53 - Son Güncelleme: 28.07.2019 10:53
Google uyardı: Telefonunuzdan hemen silin (cep telefonundan silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar.

Google uyardı: Telefonunuzdan hemen silin (cep telefonundan silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

Google uyardı: Telefonunuzdan hemen silin (cep telefonundan silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

Google uyardı: Telefonunuzdan hemen silin (cep telefonundan silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

Google uyardı: Telefonunuzdan hemen silin (cep telefonundan silinmesi gereken uygulamalar hangileri)

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

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